Hitachi Vantara’ya Lumada inovasyonu ödül getirdi

451 Research’ün Firestarter programı, bilgi teknolojisi endüstrisindeki yenilikçiliği ödüllendiriyor. 2018 yılında başlatılan ve üç ayda bir ödül veren program, sadece analistler tarafından yürütülüyor ve 451 Research’ün teknoloji ve pazar uzmanlarından oluşan ekibi, teknoloji pazarındaki yeniliklerin genel hızına ve kapsamına önemli ölçüde katkıda bulunduğuna inandıkları kuruluşları ödüle layık görüyor.

451 Research Nesnelerin İnternetinden Sorumlu Araştırma Başkan Yardımcısı Christian Renaud, “Hitachi Vantara'yı, Lumada ile kanıtlanmış BT ve OT uzmanlığını kullanarak operasyonel çıktıları artırarak Firestarter ödülünü almasından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

“Hitachi Vantara, Lumada stratejisinde önemli bir adım attı ve onu yekpare bir IoT platformundan modern veri yönetimi zorluklarıyla mücadele eden bütünsel bir çözüm portföyüne dönüştürdü. Genişletilmiş Lumada teklifleri, artık müşterilerin karmaşık veri ekosistemlerini yönetmelerine yardımcı olan yeni yazılım hizmetlerini, gelişmiş veri yönetim ve analitik yeteneklerini, aralarında imalat, sağlık ve finansal hizmetlerin de bulunduğu sektörlerdeki ortak operasyonel zorlukları ele alan hedefli çözümleri içeriyor. Hitachi Vantara’nın genişletilmiş Lumada stratejisi artık IoT'nin yarattığı mimari dönüşümün hem içindeki hem de dışındaki müşterilerin gereksinimlerini karşılıyor ve bunlar da, Firestarter ödülü kazanmak için gerekenlere mükemmel bir örnek oluşturuyor.”

Hitachi, 2017 yılında IoT veri ve teknolojilerinin mümkün kıldığı inovatif fırsatları ele almak için Lumada'yı tüm dünyaya açtı. O günden bu yana Lumada hep ivme kazandı. Hitachi, Lumada bazlı1 tekliflerden yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde etti. Hitachi, Lumada'yı tüm endüstrilerdeki her türlü veri için veri yönetim ve uygulama platformu olarak geliştirmeye devam ediyor.



