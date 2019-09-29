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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.09.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Hitachi Vantara ve Hitachi Consulting birleşiyor

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Hitachi Vantara ve Hitachi Consulting birleşiyor

Hitachi, bugün yaptığı açıklamayla iş ortakları ve müşterileri için Lumada tabanlı çözümleri ve dijital yeteneklerinin küresel büyümesine öncülük etme amacıyla Hitachi Vantara Corporation ve Hitachi Consulting Corporation’ı bünyesine dahil ettiğini duyurdu. Yeni organizasyon Ocak 2020’den başlayarak Hitachi Vantara markası altında faaliyet gösterecek.

Bu entegrasyon ile Hitachi, Hitachi Vantara ve dikey iş birimleri arasındaki sinerjiyi ortaya çıkartacak ve kabiliyetlerini güçlendirecek. Hitachi Vantara, Lumada ile Hitachi bünyesindeki dijital yenilikçilik çözümlerine ivme kazandıracak, sevkiyat ve ortak çalışma yeteneklerini genişleterek iş ortakları ve müşterileri için katma değer yaratmayı hedefliyor.

Hitachi Vantara, yenilikçi veri altyapısı, yönetişim ve bulut bazlı ürünler, dijital çözümler ve kurumların verilerinden en yüksek değeri elde edebilmelerini sağlayan profesyonel ve yönetilen hizmetleri sunmaya ve geliştirmeye devam edecek.

Anlamlı iş sonuçları ve rekabet avantajı elde etmek için müşterilerin dijitalleşmenin gücünden yararlanmasına yardımcı olacak çözümler tasarlanacak.
Hitachi Vantara ve Hitachi Consulting’in çatı şirketi olan Hitachi Global Digital Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Toshiaki Tokunaga, Hitachi Vantara’da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı rollerini üstlenecek. Tokunaga, Hitachi grubundaki 30 yıllık dönüşüm başarısı tecrübesini, yeni organizasyona taşıyacak. Hitachi Vantara’nın mevcut CEO’su Brian Householder ve Hitachi Consulting Başkanı ve CEO’su Hicham Abdessamad, Hitachi’de üst düzey yönetimde kalmaya devam edecekler.

Birleşmeyle ilgili konuşan Tokunaga, “Hitachi Vantara’nın dijital iş ve çözüm teslim yeteneklerini güçlendirerek müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza daha da yüksek bir değer sunacağından eminim. Yeni birleşik yapı, Hitachi’nin Küresel Sosyal Yenilikçilik İş Birimi ile iş birliği yaparak, Hitachi’nin dijital iş birimleri, küresel pazar payı büyümesi ve iş ortakları ile müşterilerimize sunduğumuz sosyal, çevresel ve ekonomik faydaların ortaya çıkartılmasını genişletme çerçevesini belirleyen 2021 Dönem Ortası Yönetim Planı’ndaki adımları izleyecek.”

Hitachi Vantara CEO’su Brian Householder, “Hitachi Vantara, müşterilerimizin veri merkezinden buluta ve oradan da sınır bilişime kadar verilerinin değerini azamî düzeye çıkartmalarına yardımcı olan sıra dışı teknolojiler sunabilmek için kuruldu. Bu yeni ve harika adım ile birbirini tamamlayan iki kurum, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın Hitachi’nin gücünü yanlarına alarak anlamlı iş çıktıları elde etmeleri için artık bir arada çalışacak” şeklinde konuştu.

Hitachi Consulting Başkanı ve CEO’su Hicham Abdessamad, “Hitachi’nin sosyal yenilikçilik stratejisine bağlı, danışmanlık öncelikli bir dijital çözüm şirketi olarak, Hitachi’nin bilgi teknolojileri ve operasyonel teknoloji konusundaki yetenekleri ile müşterilere somut iş çıktıları sağlamaya odaklandık. Bu entegrasyon, müşterilerimiz için değer elde etme süresini kısaltırken, ölçekli dijital çözümler sunabilmede bizi özel bir konuma koyuyor” dedi.

Şirketin yönetim ve organizasyon yapısı hakkında daha fazla bilgi, 2020 yılının başında açıklanacak.

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