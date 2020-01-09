Hitachi Vantara Hitachi Consulting ile birleşti

Yeni Hitachi Vantara şirketi, Hitachi Consulting'in en iyi danışmanlık odaklı dijital çözümlerini ve dikey endüstri uzmanlığını Hitachi Vantara’nın BT alanındaki uzmanlığıyla birleştiriyor. Yeni entegre şirket, ileride müşterileri için onların operasyonel süreçlerini dönüştürmek, müşteri deneyimlerini geliştirmek, inovasyonlarını ve büyümelerini artırmak için yeni iş modelleri yaratan pratik, ölçeklenebilir dijital stratejiler ve çözümler geliştirecek.

Örneğin, yeni şirket birkaç dikey endüstri uygulamasından biri olan bütüncül bir imalat sanayi uygulamasını sunacak. Üretim uygulaması, kalite, özelleştirme, sürdürülebilirlik ve Hitachi Vantara’nın üretim verisi silolarını entegre edip yapay zeka ve makine öğrenimi ile toplam ekipman etkinliğini (OEE) değerlendiren ve geliştiren Lumada Manufacturing Insights’ı gibi veri odaklı çözümlerle yeni iş modelleri için danışmanlık yöntemlerini entegre edecek.

Hitachi Vantara CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Toshiaki Tokunaga, “Veri ve teknoloji barajı tüm dünyadaki işletmeleri ve endüstrileri yıkıcı bir şekilde değiştiriyor” dedi ve ekledi: “Hitachi Consulting'in entegrasyonu sayesinde, yeni Hitachi Vantara şirketi, müşterilerimizin dijital yolculuklarında onlara rehberlik etmek için ihtiyaç duydukları yeteneklerle benzersiz bir şekilde donatılacak. Müşterilerin geleceğe adım atmalarına yardımcı olan şirket olacağız.”

Dünya çapındaki işletmeler, çalışanları, süreçleri ve makineleri tarafından üretilen engin miktardaki verilerden içgörü ve rekabetçi avantaj ortaya çıkartmakla mücadele ediyor. Sanayiler, yapay zeka ve IoT gibi hızla gelişen teknolojiler ve mimariler tarafından eş zamanlı olarak yıkıcı değişimlere uğruyor. Bu eğilimlerin ve teknolojilerin birçoğu yeni olmamasına karşın, MIT Sloan Management Review kuruluşların sadece% 25'inin dijital inovasyonlar yaratmak ve şirket çapında dönüşüm sağlamak için yeterince olgun dijital stratejilere sahip olduğunu bildiriyor.

Hitachi Vantara portföyü, aralarında kısa süre önce piyasaya sürülen ve dünyanın en hızlı veri depolama dizisi olan Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisinin de bulunduğu ve dünya standartlarında temel, uç ve bulut altyapı teklifleri üzerine kurulmuştur. Portföyde ayrıca yapay zeka ve analitik çözümleri, uygulama modernizasyonu için bulut hizmetleri, SaaS tabanlı ERP uygulamaları ve taşınmaları için sistem entegrasyonu ve değişim yönetimi hizmetleri ve Lumada tabanlı dijital endüstriyel çözümler yer alıyor. Hitachi Vantara’nın teklifleri, dünya standartlarında iş danışmanlığı, organizasyon etkinliğini artırmadaki derin deneyim, ortak geliştirme yetenekleri ve küresel dağıtım hizmetleri ile destekleniyor.

Yeni Hitachi Vantara şirketi, artan yetenekleriyle Hitachi'nin “Sosyal İnovasyon Çalışmaları” aracılığıyla şirketi küresel bir lider haline getirmeyi hedefleyen 2021 Orta Vadeli Yönetim Planı’nın geliştirilmesinde önemli bir sahibi olacak. Sosyal İnovasyon Çalışmaları stratejisi Hitachi’nin endüstriyel ve BT uzmanlığı ve ürünleriyle yeni değerler yaratırken sosyal problemleri çözmesine odaklanıyor.

Hitachi Vantara, dijital işlerden elde edilen gelirleri artırarak, Hitachi'nin endüstriyel iş birimlerini dijital olarak dönüştürerek, uluslararası büyümeyi destekleyerek ve müşterilerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmasına katkıda bulunan sosyal, çevresel ve ekonomik değer ortaya çıkartarak planın uygulanmasına yardımcı olacak.

Eylül 2019'da açıklandığı gibi, daha önce bazı Hitachi iş birimlerini başarıyla dönüştüren 30 yıllık bir Hitachi çalışanı olan Toshiaki Tokunaga, Hitachi Vantara'nın CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.