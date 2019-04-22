Hırsızları oyundan çıkaran film
Alarm sektöründe faaliyet gösteen Prosegur, yeni reklam filminde hırsızları oyun dışı bırakıyor. Bir hırsızın gözünden çekilen ve “Her alarm aynı değildir, hırsızlar iyi bilir” sloganıyla hazırlanan yeni reklam filmi hırsızları caydırmayı amaçlıyor.
Prosegur, yeni bir reklam filmi yayınladı. Bir hırsızın güncesinden yola çıkılarak hazırlanan reklam filminde önleyici ve caydırıcı özelliği öne çıkıyor. Şirketin hazırladığı yeni reklam filminin senaryosu bir hırsızın gözünden soygun yapılacak evin hangi kıstaslara göre belirlendiğini konu alıyor. İspanyolca tekerlemenin Türkçe yerel tekerlemeye uyarlandığı reklam filminde hırsız “Portakalı soydum...” diye başladığı sözlerinin sonunda söz konusu alarm sistemi kullanan haneyi gördüğünde eve girmekten vazgeçiyor.
Söz konusu alarm sistemin ‘Her alarm aynı değildir, hırsızlar iyi bilir’ sloganıyla ‘hırsızları oyundan çıkarın’ mesajını verdiği reklam filminin yerel uyarlamasını Teşkilat ICOM Ajans üstlendi. Şirketin yeni reklam filminin orjinal senaryosu RK People tarafından hazırlandı.
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