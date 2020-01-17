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Haber Giriş: 17.01.2020 - 11:13,
Hindistan'ın iletişim uydusu başarıyla yörüngeye yerleşti
Hindistan Uzay Araştırma Örgütünün (ISRO) yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri için kullanmayı planladığı iletişim uydusu GSAT-30, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.
ISRO'dan yapılan açıklamada, iletişim uydusu GSAT-30'un Ariane 5 fırlatma aracı ile Fransız Guyanası'ndan yerel saatle 02.35'te yörüngeye fırlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, 3 ton 357 kilogramlık uydunun yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri sunacağı ve hizmet süresinin 15 yıl olduğu kaydedildi.
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