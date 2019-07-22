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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
22.07.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne yolculuğu başladı

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Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne yolculuğu başladı

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, başarıyla fırlatıldı.

Yerel saatle 14: 43'te (TSİ 10:13) Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan uzay aracının 23 gün sonra Ay'ın yörüngesine girmek için manevralara başlayacak.

Chandrayaan-2'nin toplam 54 gün süren bir yolculuktan sonra Ay'ın, hakkında çok az bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor. Daha önce bu bölgeye hiç inilmemişti.

Geçen hafta için planlanan fırlatma işlemi, roketin ateşlenmesine 56 dakika kala ertelenmişti.

Chandrayaan-2'yle (Ay Aracı 2) Ay'a ilk defa inecek olan Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.

150 milyon dolara mal olan proje kapsamında, Ay'ın güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de aranacak ve Ay sarsıntıları ölçülecek.

Uzay aracının fırlatışı, televizyonlar ve Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu'nun (ISRO) sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

'Dahiyane proje'

ISRO Başkanı K. Sivan, fırlatılıştan sonra "Hindistan'ın Ay'a doğru tarihi yolculuğunun başlangıcı" dedi.

Başbakan Narendra Modi de projeyi "dahiyane" diye niteledi.

Modi, ülkenin uzay programını öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

Fakat uzay yolculuğuna karşı çıkanlar, Hindistan'ın önce yoksulluğun ortadan kaldırılmasına odaklanması gerektiğini söylüyor.

Hindistan Ay'a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008'de gerçekleştirmişti.

Uzay aracı radarlarıyla Ay'a inmeden su aramıştı.

Hindistan, Chandrayaan-2'de en güçlü roketini kullandı. Geosynchronous Uydu Fırlatma Aracı 640 ton ağırlığında ve 44 metre boyunda.

2014'te Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindistan 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı.

Bu alandaki rekor 2014'te aynı anda 37 uydu gönderen Rusya'nın elindeydi.

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