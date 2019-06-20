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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
20.06.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Himalayalar'da buzulların erime hızı son 40 yıl içerisinde ikiye katlandı

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Himalayalar'da buzulların erime hızı son 40 yıl içerisinde ikiye katlandı

Uydu görüntülerini karşılaştıran bilim insanları, Himalayalar'da son 40 yıl içerisinde buzulların erime hızının ikiye katlandığını ortaya koydu.

Bilim insanları, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde istihbarat toplamak için elde edilen uydu görüntülerini, son dönemlerde çekilen görüntülerle karşılaştırdığında Himalayalarda son 20 yılda önceki 20 yıla göre buzulların erime hızının ikiye katlandığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, 2000'den beri buzulların yükseklikleri yılda ortalama 0.5 milimetre azalıyor.

Araştırmayı yürüten Colombia Üniversitesi ekibine göre, iklim değişikliği buzulların erimesinin ana nedeni.

BBC'ye konuşan Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Joshua Maurer, "Himalaya buzullarının değişimini şimdiye kadarki en açık bir şekilde bu çalışmayla görüyoruz" diyor.

Araştırma, Science Advances isimli dergide yayımlandı.

Colombia Üniversitesi'nin ekibi, Himalayalar'daki 2 bin kilometreye yayılan 650 buzulu inceledi.

Himalayalarda buzulların erime hızı son 40 yıl içerisinde ikiye katlandı

Araştırmacılar, 1975-2000 yılları arasında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini ortaya çıkardı.

Ancak bu tarihten sonra buzullar neredeyse iki kat hızla eridi. Araştırmaya göre, 2000-2016 yılları arasında her yıl ortalama 8 milyar ton buzul eridi.

Maurer, "Ölçeğini anlamak gerekirse, 8 milyar ton buz 3,2 milyon Olimpik havuzu doldurmaya yetecek büyüklükte" diyor.

Bilim insanları bu durumun sonuçlarının büyük olacağını söylüyor.

Kısa vadede, buzulların erimesi sel baskınlarına yol açabilir.

Uzun vadede ise buzul sularına bağımlı olarak yaşayan bölgedeki milyonlarca insan kuraklık yıllarında büyük zorluklarla karşılaşabilirler.

İngiltere Antarktik Araştırmaları'ndan Hamish Pritchard, "Bu nedenle önemli? Çünkü buz tükendiğinde, Asya'nın en önemli nehirlerinden bazıları kurak yazlarda akmalarını sağlayan su kaynağından yoksun kalacak. Hem de suyun en değerli olduğu zamanda" diyor.

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