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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
27.11.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Higgs bozonunun altında yatan fizik ne?

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Higgs bozonunun altında yatan fizik ne?

Temel parçacıkların, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (LHC) ve Higgs bozonunun altında yatan fizik nedir? Kuarkların, leptonların ve bunların aralarında olan, doğadaki temel simetrilerce düzenlenen etkileşmelerin dünyasını masaya yatıran Higgs ve Cern isimli kitap, bu dünya ile sonsuz küçük ve sonsuz büyük arasındaki bağıntıyı da sunuyor.

Temel parçacık fiziği ile maddenin, evrenin oluşumundaki ilk anlarda geçirdiği gelişimle kesişimi, bilimin en büyük kazanımlarından biri. Alfa Yayınları’ndan çıkan Higgs ve Cern, 1960’lı yıllardan başlayarak geliştirilmiş olan büyük deneysel başarıların yanı sıra, zayıf ve yetersiz yanları da olan, adına standart model denilen modeli tanımlayarak başlıyor.

Daha sonra, şimdiye dek gerçekleştirilmiş tümüyle bilimsel yapıdaki en büyük proje olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısının tutkulu öyküsünü anlatıyor. Adına kısaca algıç dediğimiz algılama sistemlerinin, özellikle benzersiz boyutlarda ve karmaşıklık düzeyinde olan ATLAS ve CMS’nin tasarlanmasındaki ve kurulumundaki ayrıntıları veriyor.

Okuyucu aynı zamanda LHC’nin çalışmasının ilk aşamasında elde edilen temel sonuçları keşfe çıkarılıyor. Bildiğimiz gibi, Higgs bozonunun 2012 yılında bulunuşu, daha sonra Nobel fizik ödülüyle taçlandırılmıştı.

Higgs bozonunun altında yatan fizik ne

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