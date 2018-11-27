Higgs bozonunun altında yatan fizik ne?
Temel parçacıkların, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (LHC) ve Higgs bozonunun altında yatan fizik nedir? Kuarkların, leptonların ve bunların aralarında olan, doğadaki temel simetrilerce düzenlenen etkileşmelerin dünyasını masaya yatıran Higgs ve Cern isimli kitap, bu dünya ile sonsuz küçük ve sonsuz büyük arasındaki bağıntıyı da sunuyor.
Temel parçacık fiziği ile maddenin, evrenin oluşumundaki ilk anlarda geçirdiği gelişimle kesişimi, bilimin en büyük kazanımlarından biri. Alfa Yayınları’ndan çıkan Higgs ve Cern, 1960’lı yıllardan başlayarak geliştirilmiş olan büyük deneysel başarıların yanı sıra, zayıf ve yetersiz yanları da olan, adına standart model denilen modeli tanımlayarak başlıyor.
Daha sonra, şimdiye dek gerçekleştirilmiş tümüyle bilimsel yapıdaki en büyük proje olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısının tutkulu öyküsünü anlatıyor. Adına kısaca algıç dediğimiz algılama sistemlerinin, özellikle benzersiz boyutlarda ve karmaşıklık düzeyinde olan ATLAS ve CMS’nin tasarlanmasındaki ve kurulumundaki ayrıntıları veriyor.
Okuyucu aynı zamanda LHC’nin çalışmasının ilk aşamasında elde edilen temel sonuçları keşfe çıkarılıyor. Bildiğimiz gibi, Higgs bozonunun 2012 yılında bulunuşu, daha sonra Nobel fizik ödülüyle taçlandırılmıştı.
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