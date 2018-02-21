LOL haberleri: Hiçlik'in kızı Kai'Sa

League of Legends yapımcısı Riot Games son dört yılda sadece iki tane nişancı eklemişti. Yeni şampiyon ile birlikte bu sayı artmış oldu. Yeni şampiyon Kai'Sa'nın yeteneklerine baktığımızda, Vayne gibi avcı bir nişancı olduğunu acıkça görebiliyoruz. Şampiyonumuzun hikayesinde, Hiçlik'te mahsur kalan Kai'Sa yaşamak için, bir Hiçlik yaratığı ile ortak yaşam kuruyor. Bu Hiçlik canavarı Kai'Sa'nın ikinci derisi olarak uyum sağlıyor ve ona güç veriyor. Şampiyonun pasifine gelecek olursak, Kai'Sa normal saldırı yaptıkça rakiplerini plazma ile işaretliyor ve bu sayede giderek artan ilave büyü hasarı veriyor. Üst üste yapılan 4 saldırıdan sonra plazmalar patlıyor ve rakibin eksik can miktarına bağlı olarak hasar veriyor. Ayrıca Kai'Sa'nın yakınındaki takım arkadaşları tarafından rakiplerin hareketini kısıtlayan bir etki uygulanırsa, plazma yükü bırakılıyor.

Şampiyon Q yeteneğinde ise rakiplere eşit olarak dağıtılan çok sayıda atış yapılıyor. İlave saldırı gücü ile bu atışlar daha fazla yapılıyor. Q yeteneği sadece bir rakibe isabet ediyorsa, o rakip biraz daha az hasar alıyor. Kai'Sa W yeteneğinde ise, rakibi açığa çıkaracak, büyü hasarı ve plazma yükü bırakacak bir hiçlik topu yolluyor. Eğer Hiçlik'in Kızı yetenek gücü biriktirirse Hiçlik Topu daha fazla hasar veriyor ve isabet halinde yetenek süresi de kısalıyor. Kai'Sa'nın E yeteneğine gelecek olursak, şampiyonumuz bir süre güç topluyor ve hareket hızı kazanıyor bu süre içerisinde ama bu sırada rakiplere saldıramıyor. Bu etkiden çıktıktan sonra ise saldırı hızındaki artış ile rakiplere düz vuruşlar yapıyor. Bu düz vuruşlar sayesinde yeteneğin bekleme süresi azalıyor. Şampiyonumuzun son yeteneği yani ulti yeteneğine gelecek olursak, Kai'Sa plazma yükü biriktirdiği rakibe oldukça uzak bir mesafeden atılıyor. Bu yetenek oldukça işlevli olsa da sizi kötü durumlara da sokabilir. Yani kullanırken dikkatlice düşünmek gerekiyor.