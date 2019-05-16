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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.05.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Hibrit buluta açılan kapı: Yerel veri merkezi

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Hibrit buluta açılan kapı: Yerel veri merkezi

Mevcut BT altyapı yatırımından vazgeçmeden bulutun avantajlarından faydalanmak isteyen şirketler hibrit bulutu tercih ediyor. Hibrit bulut altyapısı kurmanın en kolay yolu ise yerel veri merkezlerinden geçiyor.

İşletmeler bulutun esnek yapısı ve maliyet avantajından yararlanmak isterken, var olan BT altyapılarının da değer kaybetmemesini planlıyorlar. İstenen çözümü ise hibrit bulut teknolojisi sunuyor. Öyle ki, 2020 yılında işletmelerin yüzde 90’ının hibrit bulut altyapısını kullanacağı öngörülüyor.

Ancak IDG’nin araştırmasına göre, Avrupa’daki şirketlerin yüzde 90’ı kendi sistemleri ile bulut tabanlı uygulamalarını entegre etmenin, hibrit buluta geçişte en büyük engel olduğunu ifade ediyor.

Yerel veri merkezlerinin, sunduğu avantajlarla bu engellerin aşılmasında öne çıktığına değinen Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Kendi bulut altyapısına sahip olmanın yanında, sunucu barındırma hizmeti de sunabilen yerel veri merkezleri, hibrit bulut için büyük kolaylıklar sunuyor. İşletmeler mevcut altyapılarını yerel veri merkezlerinde barındırdıklarında, aynı konumda olduklarından veri merkezinin bulut altyapısı ile kolaylıkla entegre olabiliyorlar. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok daha tasarruflu ve yüksek performanslı çözümler sağlanabiliyor.” dedi.

Buluta geçiş süreci kolaylaşıyor

Sunucularını, bulut altyapısına sahip yerel bir veri merkezinde barındıran işletmeler, çok daha kolay bir şekilde altyapılarını bulut ortamlarına taşıyabiliyor. Çünkü sunucu barındırma hizmeti sunan yerel veri merkezleri, bulut ortamlarına geçiş için gereken ara katmanı ve projelendirme desteğini sağlıyor.

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