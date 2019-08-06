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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Herkese açık PlayStation 4 turnuvası başlıyor

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Herkese açık PlayStation 4 turnuvası başlıyor

Herkesin kendi PlayStation 4’ü üzerinden katılabileceği ve çeşitli ödüller kazanabileceği turnuva serisi PS4 Tournaments: Challenger Series, ilk olarak Mortal Kombat 11 turnuvasıyla başlıyor.

PS4 Tournaments: Challenger Series, Sony tarafından düzenlenen tüm dünyaya açık bir turnuva serisi. İsteyen tüm PlayStation 4 sahipleri, kendi konsolları üzerinden turnuvaya katılabilecek ve dünyanın farklı yerlerinde turnuvaya katılanlara karşı yarışıp yükselmeye çalışacak. Challenger Series, ilk olarak Mortal Kombat 11 turnuvasıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Ardından Battlefield V, Warface, FIFA 20 ve daha birçok AAA yapımı oyunla turnuva devam edecek. 

Turnuvada sezon ve eleme aşamaları yer alacak. Sezon içerisinde herkes dilediği kadar oynayıp yerini belirleyecek. Eleme aşamalarında ise herkes ilk aşamadan başlayacak ve rakiplerini elemeye çalışacak. Mortal Kombat 11 turnuvasında 4 maçın 3’ünü kazanan bir üst aşamaya geçecek, böylece daha deneyimli oyuncular ile karşılaşacak. Eleme aşamaları ve sezonun sonunda ise bulunulan konuma göre ödüller dağıtılacak. Oyuna ait temalar, oyun içi harcanabilir para puanlar ve nakit para gibi farklı özellikte ödüller bulunuyor. 

PS4 Tournaments: Challenger Series, 6 Ağustos tarihinde Mortal Kombat 11 turnuvası ile başlayacak. Senenin ilerleyen dönemlerinde ise diğer oyunlar turnuva kapsamına dahil olacak. Farklı seviyelerden dileyen her oyuncu kendi tarihine uyan günler için şimdiden PlayStation 4 üzerinden Etkinlikler sekmesinden turnuvaya kayıt olabilir.

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