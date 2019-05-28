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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.05.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Herkes yeni çıkan teknolojileri denemek istiyor

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Herkes yeni çıkan teknolojileri denemek istiyor

Dijital dönüşüm odaklı yönetim danışmanlığı hizmetleri veren GelecekHane’nin yaptığı “Türkiye Dijitalleşme Algısı” araştırmasının sonuçları teknoloji kullanım alışkanlıkları ile ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu. Kullanıcıların kaygılarına rağmen hayatına değer katan dijital yenliklere açık olduğunu gösteren araştırmaya göre, Türkiye’de yeni çıkan teknolojileri denemek isteyenlerin oranı %94.

GelecekHane’nin 522 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirdiği “Türkiye Dijitalleşme Algısı” araştırması önemli sonuçlar verdi. Türkiye’de kullanıcıların yeni teknolojileri deneyimleme noktasında oldukça açık olduğunu ortaya çıkaran bu çalışmaya göre; yeni çıkan teknolojilerin kullanım nedenleri arasında ise hayatı kolaylaştırma (%88), zaman kazandırma (%67) öne çıkıyor. Araştırma sonuçları her ne kadar dijitalleşme ile ilgili kaygılar olsa da alışverişten bankacılığa, eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda dijital yeniliklere açık bir toplum yapısının hakim olduğunu gösteriyor.
 
GelecekHane’nin kıdemli danışmanlarından Ömer Yüksek, “Dijitalleşme ile ilgili kaygıları yatıştıran ve kullanım kolaylığını yükselten şirketler kullanıcının güvenini kazanacak, gönlünde taht kuracak. Bu uygulamaların hızlıca yaygınlaşacağını ve bunları kullanan şirketlerin rekabette öne çıkacağını bekliyoruz.” dedi.
 
Sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının üzerinde

İnternet bankacılığının hayatı kolaylaştıran ve önemli oranda zaman kazandıran en yaygın örneklerden biri olduğunu belirten GelecekHane analistlerinden Zeynep Atalay, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile iletişim, alışveriş, eğitim, bilgi edinme ve kitap okuma gibi hayatın temel faaliyetlerinde dijitalleşmenin Türk halkı tarafından benimsendiğini ifade etti. Atalay sözlerine şöyle davam etti, “BTK verilerine göre Türkiye’nin mobil penetrasyonu %112 seviyesinde ve internet erişimi büyük oranda mobil cihazlara kayıyor. Halkımız sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Bu durum Türk halkının akıllı telefonları aktif bir şekilde kullandığını ve yanından pek ayırmadığını gösteriyor. İnsanlarımız alışverişten bankacılığa, eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda dijital yenliklere açık bir toplum yapısı sergiliyor.”

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