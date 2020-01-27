Her telefonda olması gereken deprem uygulamaları

Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre önce İstanbul daha sonra Manisa, Ankara ve son olarak da Elazığ’da yaşanan depremler, Büyük Marmara Depremi için endişeleri artırırken, teknoloji devleri de fekalet durumlarında hayat kurtarabilecek 10’larca uygulama geliştiriyor. Bunlar arasında henüz yüzde 100 olmasa da depremin belirtilerini önceden uyaran uygulamalar da var.

Hatta bu noktada yapay zekadan da faydalanılmaya başlandı. Özelikle dijital dünyadan kendini sürekli uzak tutan milyonlarca yaşlı kişinin, en kısa sürede akıllı telefon kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. İşte bu uygulamalardan bazıları:

Earthquake: Yaklaşan bir deprem için sizi hazırlıyor. Depremlerin gerçekleşme konumlarını noktasal ve ısı haritası olarak ekrana getiren uygulama, acil durumda iletişim imkanı da tanıyor. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda adım adım talimatlar da verebilen uygulama, size takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri anında bildiriyor.

eQuake: Bu da sismik sensör ağları sayesinde depremi erken uyarmaya yönelik geliştirilen bir uygulama. Size yakın bir yerde deprem olduğu anda bildirim gönderiyor. Uygulama içinde olayı daha da iyi kavramak adına simulatör de var.

7TP Erken Uyarı: İnovasyon ödüllü bu uyarı sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.

Myshake: Bulunduğunuz yerdeki titreşimleri algılayarak kaydediyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgiler veriyor. Tabi ki o esnada telefonun masa gibi düz bir yerde durması gerekiyor.

Last Quake: Sismologlar tarafından geliştirilmiş bu uygulama ise depremleri anında öğrenme, gerekli uyarıları yapma ve yakınlarınızla kısa mesaj sistemiyle iletişime geçmeyi sağlıyor. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri ise deprem alanındaysanız durumunuzu algılayıp sevdiklerinize yine kısa mesaj ile uyarı verebilmesi.

Firechat: Bu uygulama, kurulan her telefonu baz istasyonu olarak kullanıyor. Birbirine 9 metre yakınlıkta olan her telefon baz istasyonu görevi görerek ağı genişletiyor ve kullanıcıların internetsiz sohbet etmesine imkan veriyor.

Life360 Aile Konum: GPS özelliğini kullanarak bir deprem anında ailenizin ve sevdiklerinizin durumundan lokasyon bazlı haberdar olmanızı sağlıyor. Uygulama içerisinde gruplar oluşturarak ailenizle görüşebilirsiniz. Acil durum tuşu sayesinde de ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek mümkün.

Bridgefy: Deprem, sel, heyelan gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamalarının başında geliyor. 100 metre çapında Bluetooth üzerinden mesajlaşmayı sağlayan sistem, enkaz altında mahsur kalma gibi durumlarda hayat kurtarabilir.

MeshTalk: Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen MeshTalk, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki Oppo cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.

Signal Offline: 100 metreye kadar internet veya yerel ağ olmadan bire bir ya da grup halinde iletişim kurmanızı sağlıyor. Kısa sinyal, çevrenizdeki kullanıcılara doğrudan wifi üzerinden ses, metin, fotoğraf ve video mesajları gönderebiliyor.

Akut Güvendeyim: Deprem gibi doğal afet durumlarında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve güvende olduğunuzu bildiriyor. Bunun dışında, uygulamanın menüsü üzerinden herhangi bir doğal afet anında yapılabilecekler ile ilgili bazı temel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. ‘Güvendeyim’i kullanmak için internete de gerek yok, doğal afet durumunda tek bir butona basılıyor ve konumunuz belirlediğiniz kişiler ile paylaşılıyor.



