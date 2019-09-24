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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Her şeyi kolaylaştıran yapay zeka gelecek için büyük bir tehdit mi?

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Her şeyi kolaylaştıran yapay zeka gelecek için büyük bir tehdit mi?

İnsanlığın pek çok ihtiyacını karşılamaya başlayan ve gelecekte daha fazla aktif rol alması beklenen yapay zeka teknolojisi, hayatımızı kolaylaştırırken, diğer yandan gelecekte bir 'tehdit' olma ihtimali tartışılıyor.

Yapay Genel Zeka (AGI), gelişmiş hesaplama gücüne ve insan seviyesinde zekaya sahip olacak. AGI sistemleri öğrenebilecek, problemleri çözebilecek, uyum sağlayabilecek ve kendilerini geliştirebilecekler.

Hatta, tasarlandıkları şeylerinde ötesinde dahi görev yapabilecekler.

Daha da önemlisi, kendilerini meydana getiren insanlardan çok daha gelişmiş hale geldikçe, gelişim oranları üstel olabilir. AGI’nin başlangıcı, hızlı bir şekilde Yapay Süper Zeka’ya (ASI) yol açabilir.

Tam anlamıyla işlev sergileyen AGI sistemleri henüz mevcut olmasa da, 2029 ile bu yüzyılın sonu arasındaki bir zamanda bizimle olacakları tahmin ediliyor.

Er ya da geç gelecek olmalarına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Geldikleri zaman onları kontrol edemeyeceğimize yönelik büyük ve doğal bir endişe mevcut.

Popular Science'ta yer alan makaleye göre tehlikeler, süper zeki sistemlerin; her şeyi daha verimli şekilde yapmanın yollarını bulmasıyla, hedeflere ulaşmak için kendi taktiklerini hazırlamasıyla ve hatta kendi hedeflerini geliştirmesiyle ortaya çıkacak.

Her şeyi kolaylaştıran yapay zeka gelecek için büyük bir tehdit mi

Örneğin;

HIV’i önlemekle görevlendirilen bir AGI sistemi, bu sorunu, hastalığı taşıyan herkesi öldürerek halletmeye karar veriyor veya kanseri tedavi etmekle görevlendirilen biri de, kansere karşı genetik yatkınlığı olan herkesi öldürmeye karar veriyor

Özerk bir askerî AGI insansız hava aracı, bir düşman hedefinin yok edilmesini garantiye almanın tek yolunun, bir topluluğun tamamını ortadan kaldırmak olduğuna karar veriyor

Çevreyi koruyan bir AGI, iklim değişikliğini yavaşlatmanın veya tersine çevirmenin tek yolunun, teknolojileri ve onlara sebep olan insanları ortadan kaldırmak olduğuna karar veriyor.

Bu senaryolar, insanların endişelerini esas emirleri olarak görmeyen ve birbirleriyle savaşan bambaşka AGI’leri akla getiriyor.

İnsanların sonunda gereksiz hale geldiği ve insan ırkının daha sonra yok olduğu senaryolar da dahil olmak üzere, distopik içerikli çeşitli gelecek senaryoları ileri sürülmüş durumda.

Diğerleri ise, bu kadar aşırı olmayan fakat yine de kayda değer sorunlar içeren senaryolar ortaya attılar. Bunların sadece birkaçından bahsedecek olursak; aralarında, AGI’nin terör saldırıları veya siber saldırılar için kötü amaçla kullanımı, insan emeğine olan ihtiyacın ortadan kalkması ve insanları kitlesel şekilde gözetleme bulunuyor.

Bu yüzden, tehlikeleri en aza indirmek ve en fazla faydayı elde etmek amacıyla, AGI’yı tasarlama ve yönetme bakımından; merkezinde insanın olduğu en güvenli yolların araştırılması gerekiyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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