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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.07.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Her şey akıllanıyor, 'mükemmel beyinli' insanlar geliyor

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Her şey akıllanıyor, 'mükemmel beyinli' insanlar geliyor

Yakın gelecekte yapay zekâ tüp bebek işleminde en iyi embriyoyu seçmekte çalışabilecek. Bu mükemmel embriyodan çocuk sahibi olduğumuzu düşünelim. Onu beslerken birtakım katkılar içeren şişirilmiş gıdalar ile diyelim ki çocuğu bir tık daha zeki yaptık. Ama o da ne bir hastalığı var. Telaş etmeyin hastalıklar da yapay zekâ sayesinde erken teşhis edilebilecek. O da olmazsa en sonunda Elon Musk’ın çipi var. Peki gerçekten bu kadar mükemmel insanlara hazır mıyız? Herkes mükemmel ve akıllı insan olduğunda ne olacak?

Tüm bunlar gelecekte insanlığın gideceği nokta gibi görünüyor. En azından bugün olmasa da yarın bir şekilde hayata geçecek çünkü araştırmacılar daha uzun ve sağlıklı yaşam, genç kalma, daha zeki insan üzerinde var güçleriyle çalışıyorlar. Herkesin iyi, herkesin zeki, herkesin uzun yaşadığı bir ortamda gezegenimiz bize dar geleceği için uzay araştırmacıları, şimdiden yaşayabileceğimiz başka gezegenler arıyor.

Bu tablodan sonra dönüp bugüne bakınca aslında daha Taş Devri’nde olduğumuz hissine kapılabilirsiniz. Çok da haksız sayılmazsınız aslında dönüşüm daha yeni başlıyor. Bizler günlük hayatımızı idame ettirirken öte yandan Çin ve ABD teknoloji çekişmesinde hızla ilerliyor. Özellikle 5G için hazırlık yapan ülkeler akıllı yaşam stratejilerini şimdiden oluşturdu bile. 

Yaklaşık 3 yıl önce yazdığım bir akıllı şehir proje tasarımı geçti elime. Orada bir ileri uygulama tasarlamışım. AR (Artırılmış Gerçeklik) kullandığım bu tasarımda turistik veya ticari bilgilerden reklamlara kadar her şeyi belediyenin uygulamasına bağlamışım. Bu aynı zamanda belediye için de bir gelir modeli yaratan bir uygulamaydı.  Projede, ilçede dolaşırken yapacağınız filtreleme ile ihtiyacınız olan tüm bilgileri sanki ilçeyi bir rehber ile geziyormuşsunuz gibi sunmuştum. Meselâ, kiralık daire arıyorsunuz diyelim. Emlakçıya gitmeden işaretlenen tüm evleri hem uygulama hem de şehirde gezerken AR olarak görebiliyorsunuz. Emlakçılar hemen kızmasın son aşamada işlemler için size yönlendirme yapılabilir. Otopark nerede, hangi mağazada indirim var, nöbetçi eczaneye nasıl gidilir, hangi arsalar satışta, nerede hangi etkinlik var ve aklınıza gelebilecek her şey AR ortamında. Ben biraz erken tasarlamıştım bu projeyi ama 5G’den sonra böyle ilçeler, şehirler görebilirsiniz.

5G ile hızlanacak olan internet sayesinde her şeyi AR / VR (artırılmış ve sanal gerçeklik) ortamında görmek, akıllı binalar, akıllı şehirler ve daha fazlası mümkün olacak. Hayat bu kadar kolaylaşırken öte yandan daha zeki insanlara da sahip olursak kim bilir daha neler üretiriz. Başta da söylediğim gibi henüz teknoloji çağının Taş Devri’ni yaşıyoruz. Gelecek için teknolojik anlamda bir an önce kolları sıvamak gerekiyor. Biz de elimizi çabuk tutarak ülkemize teknoloji üzerinden para akışı sağlayacak girişimler yapmalıyız. Ama bunu yaparken yapılmışa değil yapılmamışa odaklanmak gerekiyor. Google yapıldı tekrar bir Google yapmaya çalışmanın bir anlamı yok.


Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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