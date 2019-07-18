Her şey akıllanıyor, 'mükemmel beyinli' insanlar geliyor

Tüm bunlar gelecekte insanlığın gideceği nokta gibi görünüyor. En azından bugün olmasa da yarın bir şekilde hayata geçecek çünkü araştırmacılar daha uzun ve sağlıklı yaşam, genç kalma, daha zeki insan üzerinde var güçleriyle çalışıyorlar. Herkesin iyi, herkesin zeki, herkesin uzun yaşadığı bir ortamda gezegenimiz bize dar geleceği için uzay araştırmacıları, şimdiden yaşayabileceğimiz başka gezegenler arıyor.

Bu tablodan sonra dönüp bugüne bakınca aslında daha Taş Devri’nde olduğumuz hissine kapılabilirsiniz. Çok da haksız sayılmazsınız aslında dönüşüm daha yeni başlıyor. Bizler günlük hayatımızı idame ettirirken öte yandan Çin ve ABD teknoloji çekişmesinde hızla ilerliyor. Özellikle 5G için hazırlık yapan ülkeler akıllı yaşam stratejilerini şimdiden oluşturdu bile.

Yaklaşık 3 yıl önce yazdığım bir akıllı şehir proje tasarımı geçti elime. Orada bir ileri uygulama tasarlamışım. AR (Artırılmış Gerçeklik) kullandığım bu tasarımda turistik veya ticari bilgilerden reklamlara kadar her şeyi belediyenin uygulamasına bağlamışım. Bu aynı zamanda belediye için de bir gelir modeli yaratan bir uygulamaydı. Projede, ilçede dolaşırken yapacağınız filtreleme ile ihtiyacınız olan tüm bilgileri sanki ilçeyi bir rehber ile geziyormuşsunuz gibi sunmuştum. Meselâ, kiralık daire arıyorsunuz diyelim. Emlakçıya gitmeden işaretlenen tüm evleri hem uygulama hem de şehirde gezerken AR olarak görebiliyorsunuz. Emlakçılar hemen kızmasın son aşamada işlemler için size yönlendirme yapılabilir. Otopark nerede, hangi mağazada indirim var, nöbetçi eczaneye nasıl gidilir, hangi arsalar satışta, nerede hangi etkinlik var ve aklınıza gelebilecek her şey AR ortamında. Ben biraz erken tasarlamıştım bu projeyi ama 5G’den sonra böyle ilçeler, şehirler görebilirsiniz.

5G ile hızlanacak olan internet sayesinde her şeyi AR / VR (artırılmış ve sanal gerçeklik) ortamında görmek, akıllı binalar, akıllı şehirler ve daha fazlası mümkün olacak. Hayat bu kadar kolaylaşırken öte yandan daha zeki insanlara da sahip olursak kim bilir daha neler üretiriz. Başta da söylediğim gibi henüz teknoloji çağının Taş Devri’ni yaşıyoruz. Gelecek için teknolojik anlamda bir an önce kolları sıvamak gerekiyor. Biz de elimizi çabuk tutarak ülkemize teknoloji üzerinden para akışı sağlayacak girişimler yapmalıyız. Ama bunu yaparken yapılmışa değil yapılmamışa odaklanmak gerekiyor. Google yapıldı tekrar bir Google yapmaya çalışmanın bir anlamı yok.





Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73