'Her okula bir siber güvenlik laboratuvarı' projesi 900 öğrenciye ulaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Her okula bir siber güvenlik laboratuvarı' projesi 900 öğrenciye ulaştı
GeriTeknoloji 'Her okula bir siber güvenlik laboratuvarı' projesi 900 öğrenciye ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
01.11.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

'Her okula bir siber güvenlik laboratuvarı' projesi 900 öğrenciye ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Her okula bir siber güvenlik laboratuvarı' projesi 900 öğrenciye ulaştı

Lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlik okuryazarlığı kazandırmak için yola çıkan Berqnet Firewall, yürüttüğü Her Okula Bir Siber Güvenlik Laboratuvarı sosyal sorumluluk projesiyle 1 yılda 900 öğrenci ve 100 öğretmene siber güvenlik okuryazarlığı eğitimi verdi. Proje kapsamında kurulan laboratuvarlarla Türkiye’nin siber güvenlik gücüne katkı sunulması hedefleniyor.

Logo Yazılım'ın 35 yıllık tecrübesiyle çalışmalarında devam eden Berqnet Firewall tarafından hayata geçirilen 'Her Okula Bir Siber Güvenlik Laboratuvarı' isimli sosyal sorumluluk projesi hızla devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz hafta Kocaeli Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde siber güvenlik laboratuvarı kurulan proje kapsamında, öğretmenlere kapsamlı siber güvenlik ekosistemi ve firewall ürünleri hakkında detaylar aktarılırken, 300'e yakın bilişim öğrencisine ise siber güvenlik okuryazarlığı eğitimi verildi. Proje ile müfredatında bilişim dersleri bulunan okullara teknik altyapı, laboratuvar kurulumu ve temel bilişim ve siber güvenlik eğitimleri verilirken bu güne kadar 100 öğretmen ve 900 öğrenciye ulaşıldı.

"Türkiye'nin siber güvenlik gücüne katkı sunmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin siber güvenlik gücüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Berqnet Firewall Genel Müdürü Dr. A. Murat Apohan, "Eğitime yüzde 100 destek misyonuyla her okula bir siber güvenlik laboratuvarı kazandırmak istiyoruz. Özellikle gelecekte bu alanda ilerlemek isteyen gençlere staj ve iş imkanı sunmak için de üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Düzenli aralıklarla devam ettirdiğimiz eğitimlerin yanı sıra siber güvenlikle doğrudan alakalı olan derslerin bilişim alanında dersleri bulunan okullara yönelik MEB müfredatına alınması için gerekli girişimlerin başlatılması noktasında çalışmalar da yürütüyoruz. Böylece hedeflediğimiz farkındalığı oluşturacağımız ve ülkemizin parlak gençlerinin bu alanda daha donanımlı ilerlemesine ve yetiştirilmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2020'de 10 bin öğrenciye siber güvenlik okuryazarlığı eğitimi vereceğiz"

2018 yılında uygulamaya geçirilen projenin ilk etabında Kocaeli'nin köklü eğitim kurumlarından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine eğitim verilerek okul bünyesinde bir siber güvenlik laboratuvarı kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. 2018'in Ekim ayında başlanan projenin ikinci etabında ise Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü öğrencilerine siber güvenlik farkındalığı, temel network ve firewall konularında detaylı bir eğitim verilip siber güvenlik ürünleriyle ilgili derslerin devam ettirilmesi adına gerekli ekipman bağışı yapıldı.

Her Okula Bir Siber Güvenlik Laboratuvarı projesi kapsamında gelecek hedeflerini aktaran Dr. A. Murat Apohan, "Kocaeli ve İstanbul'un ardından Anadolu'ya yayılarak planlandığımız ve takvimimize aldığımız Konya, Antalya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen okullarda eğitim ve laboratuvar kurulum çalışmalarına devam edeceğiz. Eğitime verdiğimiz desteği sürekli hale getirerek 2020 dahil olmak üzere her yıl 10 bin yeni gence ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meizu Note 9: Düşük fiyata yüksek performansÇinli teknoloji üreticisi Meizu'nun yeni telefonlarından Note 9, düşük fiyatı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ürünü, yakından inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle