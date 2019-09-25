Her 2 KOBİ’den biri siber saldırıya uğruyor

Siber güvenlik, kahve makinelerinden buzdolaplarına, akıllı evlerden otomobillere kadar her nesnenin internet ağına bağlandığı günümüzde kurumlardan bireylere herkes için giderek önem kazanıyor. Dünyada neredeyse her 40 saniyede 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Türkiye’de ise siber saldırıların %71’i 100’den az çalışanı olan KOBİ’lere karşı gerçekleştiriliyor. Araştırmalar her 2 KOBİ’den 1’inin farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kaldığını gösterirken, bu tip bir saldırıya uğrayan bir şirketin yaşadığı mağduriyetin ortalama 50 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca iş akışlarının durma noktasına geldiğini ortaya koyuyor.

KOBİ'ler için siber saldırı riski günümüzde %61’e kadar yükselirken bilişim uzmanları, siber güvenlik okuryazarlığının düşük olduğu KOBİ’lere karşı tehditlerin giderek artacağını öngörüyor. Uzmanların hemfikir olduğu bir diğer nokta ise hacker'ların büyük kurumları hedef almaktansa KOBİ'lere yönelmesinin en büyük sebebi gerekli bilinci ve güvenlik önlemlerine sahip olmayan bu tip ufak işletmelerin oldukça kolay hedef olması ve sistemlerinin çok hızlı ele geçirilebilmesi.

Siber saldırılara karşı ilk adım: Siber güvenlik okuryazarlığını artırmak!

NATO tarafından kara, deniz, hava ve uzaydan sonra 5. harp alanı olarak değerlendirilen siber güvenlik artık gündelik hayatın her noktasına dahil oldu. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren siber güvenlik alanında bir rehber olması amacıyla Eğitmen ve Yazar Cemal Taner tarafından, Berqnet Firewall’un katkılarıyla “Herkes İçin Siber Güvenlik” isimiyle bir kitap yayınlandı. Temel kavramları sade ve anlaşılır bir şekilde ele alan eser, ev hanımından öğrenciye, profesyonel bir yöneticiden herhangi bir KOBİ sahibine kadar herkesin anlayabileceği düzeyde olması bakımından Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve kitap aracılığıyla ülkemizdeki siber güvenlik okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

“Siber güvenliği herkes için anlaşılır kılmak istiyoruz”

Taner siber güvenlik ekosistemine katkı sunmak istediklerini belirtirken, “Siber güvenlik konusunda merak edilenleri, amatör ve profesyoneller için bir araya getirdik. Türkiye’de siber güvenlik alanında sayısı az ve ileri seviyedeki profesyonel kaynakların yanında temel bilgi seviyesini yükseltmek isteyen kişilerin faydalanabileceği bir kitap oldu. Siber güvenlik farkındalığının artması ve anlaşılıp uygulanabilir hale gelmesi ülkemizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Kitap ayrıca Berqnet Firewall tarafından siber güvenlik alanında eğitim veren ilgili bölümlerin yer aldığı liseler, üniversiteler ve mesleki eğitim kurslarında ücretsiz olarak öğrencilere sunuluyor.