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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Her 2 KOBİ’den biri siber saldırıya uğruyor

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Her 2 KOBİ’den biri siber saldırıya uğruyor

Siber tehditler geçtiğimiz yıl dünya genelinde %600 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, siber saldırıların yeni hedefinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu belirtirken, Türkiye’de siber saldırıların %71’i 100’den az çalışanı olan KOBİ’lere karşı gerçekleştiriliyor.

Siber güvenlik, kahve makinelerinden buzdolaplarına, akıllı evlerden otomobillere kadar her nesnenin internet ağına bağlandığı günümüzde kurumlardan bireylere herkes için giderek önem kazanıyor. Dünyada neredeyse her 40 saniyede 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Türkiye’de ise siber saldırıların %71’i 100’den az çalışanı olan KOBİ’lere karşı gerçekleştiriliyor. Araştırmalar her 2 KOBİ’den 1’inin farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kaldığını gösterirken, bu tip bir saldırıya uğrayan bir şirketin yaşadığı mağduriyetin ortalama 50 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca iş akışlarının durma noktasına geldiğini ortaya koyuyor. 

KOBİ'ler için siber saldırı riski günümüzde %61’e kadar yükselirken bilişim uzmanları, siber güvenlik okuryazarlığının düşük olduğu KOBİ’lere karşı tehditlerin giderek artacağını öngörüyor. Uzmanların hemfikir olduğu bir diğer nokta ise hacker'ların büyük kurumları hedef almaktansa KOBİ'lere yönelmesinin en büyük sebebi gerekli bilinci ve güvenlik önlemlerine sahip olmayan bu tip ufak işletmelerin oldukça kolay hedef olması ve sistemlerinin çok hızlı ele geçirilebilmesi.

Siber saldırılara karşı ilk adım: Siber güvenlik okuryazarlığını artırmak!

NATO tarafından kara, deniz, hava ve uzaydan sonra 5. harp alanı olarak değerlendirilen siber güvenlik artık gündelik hayatın her noktasına dahil oldu. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren siber güvenlik alanında bir rehber olması amacıyla Eğitmen ve Yazar Cemal Taner tarafından, Berqnet Firewall’un katkılarıyla “Herkes İçin Siber Güvenlik” isimiyle bir kitap yayınlandı. Temel kavramları sade ve anlaşılır bir şekilde ele alan eser, ev hanımından öğrenciye, profesyonel bir yöneticiden herhangi bir KOBİ sahibine kadar herkesin anlayabileceği düzeyde olması bakımından Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve kitap aracılığıyla ülkemizdeki siber güvenlik okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

“Siber güvenliği herkes için anlaşılır kılmak istiyoruz”

Taner siber güvenlik ekosistemine katkı sunmak istediklerini belirtirken, “Siber güvenlik konusunda merak edilenleri, amatör ve profesyoneller için bir araya getirdik. Türkiye’de siber güvenlik alanında sayısı az ve ileri seviyedeki profesyonel kaynakların yanında temel bilgi seviyesini yükseltmek isteyen kişilerin faydalanabileceği bir kitap oldu. Siber güvenlik farkındalığının artması ve anlaşılıp uygulanabilir hale gelmesi ülkemizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Kitap ayrıca Berqnet Firewall tarafından siber güvenlik alanında eğitim veren ilgili bölümlerin yer aldığı liseler, üniversiteler ve mesleki eğitim kurslarında ücretsiz olarak öğrencilere sunuluyor.

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