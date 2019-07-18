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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.07.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Her 2 kişiden 1’inin kliması var

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Her 2 kişiden 1’inin kliması var

Duvar tipi klimalarda sektörün önemli oyuncularından Form MHI Klima Sistemleri, ‘Dünya Soğutma Günü’nde gerçekleştirdiği araştırma ile Türkiye’de klima kullanım alışkanlıklarını ortaya koydu. Form’un Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirdiği sosyal medya anketinde toplam 12 soruya 30 bin 802 yanıt verildi.

Dünya Soğutma Günü kapsamında, Mitsubishi Heavy Industries‘in Türk ortağı Form MHI Klima Sistemleri, Türkiye’deki klima kullanım alışkanlıklarını yaptığı bir araştırma ile ölçümledi. Tasarruftan klima alımına, klima bakımından tasarım tercihine kadar birçok kapsamlı sorunun yer aldığı anket şaşırtıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

Ankete sonuçlarına göre her 2 kişiden 1’inin evinde klima bulunuyor. Klima alımında ise katılımcıların %50’si kendi karar verirken diğer yarısı ise ailesinin görüşünü alıyor. Klimaları, mutlaka teknik servis uzmanlarının görüşüne göre konumlandırmanın önerilmesine rağmen araştırmaya katılanların yüzde 60’ı klimalarının kendi istedikleri şekilde yerleştirilmesini tercih ediyor.

Araştırmaya göre son dönemlerde birçok farklı ürün ve kullanım alanında dikkat çeken tasarruf konusunun, klimalarda da oldukça popüler olduğu görülüyor. Her 10 klima kullanıcısından 7’si bir klimada ilk dikkat ettiği özelliğin ürün fonksiyonlarından çok tasarruf olduğunu söylüyor. Buna karşılık bir çelişki yaşayan tüketicilerden her 10 kişiden 7’si klimalarını nasıl tasarruflu kullanacağını bilmediğini belirtiyor. Tasarrufun yanı sıra her 10 klima kullanıcısından 4’ü cihazlarının aynı zamanda çevre dostu bir ürün olmasına dikkat ediyor.

Klimada tasarımı önemsiyoruz

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer detay ise; klima kullanıcılarının evlerindeki estetiğe de önem verdiği. Klima kullanıcılarının %70’i kullandıkları ürünün dış görüntüsüne ve tasarımına dikkat ediyor.

Türkler düzenli klima bakımında sınıfta kaldı

Kullanıcılar; klimada tasarruf, dizayn gibi detaylara dikkat etse de bir klima cihazının daha verimli, tasarruflu çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayan bakımlarını ihmal ediyor. Soruları yanıtlayanlardan %50’si, klimalarına yılda 1 defa bakım yaptırdığını, geriye kalan %50 ise cihazlarına bakım yaptırmadığını söylüyor. Düzenli bakımlarını gerçekleştiren her 10 kişiden 6’sı da kendi bakımını kendi yapmayı tercih ediyor.

Klima alımında internet tercih edilmiyor

Klima alımında internetteki online satış kanallarında da birçok indirim, fırsat vb. kampanyalar yer almasına rağmen Türk kullanıcılar, ürünleri birebir görmek istiyor. Ankete katılan her 10 kişiden 7’si klimasını bayiler aracılığıyla satın almayı tercih ediyor.

Özellikle soğutma alanında birçok marka ve modelin bulunduğu iklimlendirme sektöründe Türk kullanıcıların tercihlerini yabancı markalardan yana kullandığı görülüyor. Araştırmaya katılıp soruları yanıtlayan her 10 kişiden 6’sı klimada ithal markaları tercih ediyor.

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