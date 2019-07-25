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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
25.07.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

‘hepsiyurtdışından’ Türk tüketicisinin hizmetine sunuldu

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‘hepsiyurtdışından’ Türk tüketicisinin hizmetine sunuldu

E-Ticaret Platformu Hepsiburada, ‘hepsiyurtdışından’ ismini verdiği hizmetini duyurdu. Hepsiyurtdışından ile, Türkiye’de bulunmayan ürünlere yurt dışından ulaşılabileceği bildirildi.

Aylık 100 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Hepsiburada, yurt dışındaki ürünlere kolay ulaşımın sağlandığını bildirdiği yeni hizmetini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’de bulunmayan ürünlere güvenle, kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşılması amaçlanıyor.  Hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak gereçlerine kadar binlerce farklı ürüne ulaşılabilecek” denildi.

‘HEPSİYURTDIŞINDAN’ NASIL ÇALIŞIYOR?

Hizmetin nasıl çalıştığına dair ifadelerin yer aldığı açıklama ise şöyle:

“Hepsiburada’nın resmi web sitesinden, kampanyalar ardından da hepsiyurtdışından sayfasına gidilerek hizmete ulaşılabilir. Ayrıca Hepsiburada platformundaki herhangi bir ürün detay sayfasında görülebilen hepsiyurtdışından etiketiyle de yurt dışından sipariş edilebilecek ürünler kolayca ayrıştırılabiliyor. Beğenilen ürünler sepete eklendiğinde gümrük vergisi otomatik olarak hesaplanıyor ve yurt dışından gelecek ürünler için ekstra bir kargo ücreti ödenmiyor. Satın alma ve sonrası tüm süreçlerde müşteriler Hepsiburada’nın hizmet standartları ve güvencesiyle kaliteli bir yurtdışı alışverişi deneyimi yaşıyor.”

EKSTRA KARGO ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Hizmet ile satın alınan ürünlerde gümrük bedelinin anında hesaplandığının ifade edildiği açıklamada, hizmet kapsamında yapılan alışverişlerde ekstra kargo bedelini müşterinin ödemediği bildirildi.

Açıklamada, şeffaf ve güvenilir ticaret anlayışının korunduğuna dair bilgiler yer aldı.

“Yurt dışından yapılan alışverişlerin A’dan Z’ye her adımının şeffaf ve takip edilebilir olması sağlanıyor. Satın alınan ürünlerin niteliklerinden içeriklerine, gümrüklendirmeden kargolamaya kadar olan tüm aşamalar takip edilebilir ve belgelenebilme özelliğine sahip. Hizmet aynı zamanda yurt dışından alışveriş sürecinde yer alan tüm aktörlerin vergi yükümlülüklerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlayan alt yapıya da sahip” denildi.

EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜNLER NELER OLDU?

Hepsiburada, henüz platform üzerinde çok yeni sunulan hepsiyurtdışından’da en çok talep gören ürünleri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yurtdışından en çok talep gören ürünler telefon aksesuarları, saat, gözlük gibi aksesuarlar ve makyaj ürünleri, hayatı kolaylaştıran ev, mutfak ve banyo gereçleri olarak sıralandı.

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