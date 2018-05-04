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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.05.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Hepsiburada’dan e-ticaret girişimcilerine destek

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Hepsiburada’dan e-ticaret girişimcilerine destek

Hepsiburada, İTÜ ARI Teknokent tarafından hayata geçirilen "İTÜ Çekirdek" ile birlikte girişimcilere destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, girişimcilere destek veren İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile iş birliğine devam ediyor.

Hepsiburada, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için 2017 yılından bu yana İTÜ Çekirdek Girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda girişimcileri ve çözümlerini ön kuluçka, hızlandırıcı, Big Bang ve kuluçka süreçlerinde değerlendiriyor ve onlara destek veriyor. Dünyanın lider girişimcilik etkinliklerinden biri haline gelen Big Bang’in bu yılki finalinde e-ticaret ödülünün Hepsiburada verilmesi planlanıyor.

İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimcilere kapılarını açan İTÜ Çekirdek, bugüne dek bin 150 girişime ve 3 bin 450 girişimciye destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, e-ticaret sektörünü daha da ileriye götürecek ve Hepsiburada müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni girişimleri desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsiburada olarak, Türkiye’de dijital dönüşümün öncü teknoloji platformlarından biriyiz ve yeni girişimlerin yeşermesi ve gelişmesi için yıllardır katkıda bulunuyoruz. Avrupa ve dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile yaptığımız iş birliği sayesinde, e-ticarette müşterilerimizin hayatına etki edecek, müşteri odaklı çözümlerin üretilmesi için destek sağlıyoruz.  E-Ticaret ile ilgili tüm girişimleri bu sene İTÜ platformuna davet ediyor ve iş birliğimizle desteklemeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.  Yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesine daha fazla katkı sunacağımıza inandığımız iş birliğimizde Hepsiburada olarak tecrübelerimizi paylaşmak için de heyecan duyuyoruz.”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise “Avrupa’nın en iyi 2'nci ve dünyanın en iyi 3'üncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek olarak, aramıza katılan destekçilerimizle daha da güçleniyoruz. Hepsiburada ile geçtiğimiz yıl başlattığımız iş birliğimizi bu yıl da sürdürmenin mutluluğuyla, e-ticaret alanındaki girişimler, İTÜ Çekirdek’te gelişmeye daha uygun bir ortam buluyor. Hepsiburada ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde e-ticaret girişimcilerine daha güçlü destek vereceğiz. Sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme potansiyeli taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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