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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.04.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Henüz satışa sunulmayan Galaxy Fold için güncelleme geldi

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Henüz satışa sunulmayan Galaxy Fold için güncelleme geldi

Samsung'un Unpacked etkinliği kapsamında duyurduğu katlanabilir telefonu Galaxy Fold geçtiğimiz günlerde ABD'de ön satışa açılmıştı. Ancak halen satışa sunulmayan cihaz, güncelleme aldı!  

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Fold, ABD'de ön satışa çıkmıştı. Aynı zamanda cihazın Türkiye lansmanı dün itibarıyla gerçekleşti. Mayıs ayında satışa sunulması beklenen telefona güncelleme geldi. 

Söz konusu güncelleme ile beraber güvenlik alanında çeşitli geliştirmeler yapıldı. Güncelleme hakkında detaylı bir bilgi paylaşmayan Samsung, F900FXXU1ASD4 sürüm numaralı güncellemede cihazın performansını arttıracak yenilikler yapıldığını belirtiyor.

GALAXY FOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold hem tablet hem de telefon olarak kullanabiliyor. Cihazın katlı halinde 4.6 inç büyüklüğünde bir ekran, açık halinde ise 7.3 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunuyor. Toplam altı kamerası bulunan cihaz, 4380 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor. Ekran büyüdüğünde üç uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani WhatsApp, YouTube ve Gmail uygulamasını aynı anda kullanma şansına sahip olacaksınız.  

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