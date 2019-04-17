Henüz satışa sunulmayan Galaxy Fold için güncelleme geldi
Samsung'un Unpacked etkinliği kapsamında duyurduğu katlanabilir telefonu Galaxy Fold geçtiğimiz günlerde ABD'de ön satışa açılmıştı. Ancak halen satışa sunulmayan cihaz, güncelleme aldı!
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Fold, ABD'de ön satışa çıkmıştı. Aynı zamanda cihazın Türkiye lansmanı dün itibarıyla gerçekleşti. Mayıs ayında satışa sunulması beklenen telefona güncelleme geldi.
Söz konusu güncelleme ile beraber güvenlik alanında çeşitli geliştirmeler yapıldı. Güncelleme hakkında detaylı bir bilgi paylaşmayan Samsung, F900FXXU1ASD4 sürüm numaralı güncellemede cihazın performansını arttıracak yenilikler yapıldığını belirtiyor.
GALAXY FOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold hem tablet hem de telefon olarak kullanabiliyor. Cihazın katlı halinde 4.6 inç büyüklüğünde bir ekran, açık halinde ise 7.3 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunuyor. Toplam altı kamerası bulunan cihaz, 4380 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor. Ekran büyüdüğünde üç uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani WhatsApp, YouTube ve Gmail uygulamasını aynı anda kullanma şansına sahip olacaksınız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle