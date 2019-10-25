Hem teknoloji bağımlılığını araştırıyorlar hem de dünyayı dolaşıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHem teknoloji bağımlılığını araştırıyorlar hem de dünyayı dolaşıyorlar
GeriTeknoloji Hem teknoloji bağımlılığını araştırıyorlar hem de dünyayı dolaşıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
25.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Hem teknoloji bağımlılığını araştırıyorlar hem de dünyayı dolaşıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem teknoloji bağımlılığını araştırıyorlar hem de dünyayı dolaşıyorlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hazırladığı proje ile AB’den hibe almaya hak kazanan Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin öğrencileri hem günümüz gençliğinin teknoloji bağımlılığını araştırıyor hem de AB’den aldığı destekle dünyayı dolaşıyor. Bir yandan projelerini yürütürken diğer yandan da dünyanın değişik ülkelerinde güzel anılar biriktiren öğrenciler projelerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.

Günümüz gençliğinin en büyük problemlerinden biri olan dijital bağımlılık üzerine araştırma yapan Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi kendi yaşlarındaki 100 öğrenciden 48’inin her gün dijital cihazlarla on-line oyun oynayıp ekran başında ciddi bir zaman kaybettiğini belirleyince “Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” adlı bir proje hazırladı. Projede Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanması gereken yeni kuşağın, teknolojiden ve internetten faydalanmak yerine ekran bağımlısı olduğu vurgulandı. İngilizce öğretmenleri Emre Eritmen ile birlikte, proje hazırlayan öğrencilerin bu çalışması Türkiye çapında kabul edilen 88 projeden biri olunca toplamda proje ortakları ile 180 bin avro bütçe alan öğrenciler şimdi hem araştırma yapmanın hem de dünyanın değişik ülkelerini gezip görmenin keyfini yaşıyor.

İki yıldır projelerini başarı ile sürdüren Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri bu yıl Şubat ayında İspanya’nın Malaga şehrinde “Oyun Bağımlılığı” Mayıs ayında ise Romanya’nın İaşi (Yaş) şehrinde “Sosyal Medya Bağımlılığı” konularını ele aldı. Bu ay da Letonya’nın Riga kentinde gerçekleştirilen “TV Bağımlılığı” ile çalışmalarına devam eden öğrenciler hazırladıkları proje sayesinde dünyayı dolaşmaya başladı.

“Hem araştırma hem de ülkenin ve Aydın’ın tanıtımını yapıyorlar”

Projede görev alan öğrencilerin bir yandan proje çalışması yürütürken diğer yandan da Türkiye’yi ve ilimiz Aydın’ı en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Proje Danışmanı İngilizce Öğretmeni Emre Eritmen, “Öğrencilerimiz gittikleri ülkelerde ülkemizi ve ilimiz Aydın’ı da tanıtıyor. Her gittiğimiz ülkeye Türk lokumu ve Tük kahvesinin yanında Aydın’ın milli ürünü incir ve kestane ile yerel ürünlerden oluşan hediye paketleri götürüyoruz. Hediye ettiğimiz ürünlerin tanıtımını da yapıyoruz. Bu yıl internet ve telefon bağımlılığının yanında televizyon bağımlılığını da ele alıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz , yabancı ülkelerden akranlarıyla ekip çalışmalarında bulunarak İngilizcelerini geliştirme şansına sahip oldular. Bu yıl proje kapsamında katılımcılar Riga Şehir Konseyi’nde Letonya Eğitim Sistemi ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele için alınan önlemler konusunda bilgi alırken; Derdedze isimli sivil toplum örgütünde ise ‘Akran zorbalığı’ konusunda seminer aldılar” diyerek projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle