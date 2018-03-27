Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox'a geliyor

    Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox'a geliyor

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz Ağustos ayında PC ve PlayStation için çıkan Hellblade: Senua’s Sacrifice, 11 Nisan’da Xbox One ve One X’e geliyor.

    Ninja Theory tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan ve oldukça iyi bir başarı elde eden Hellblade: Senua’s Sacrifice, oyuncuları İskandinav mitolojisine oldukça doyurmuştu. Sadece PC ve PlayStation için çıkan oyun şimdi ise Xbox One ve One X’e geliyor. Oyunun Xbox One X versiyonunda öbürlerine göre daha iyi görseller bulunacak. Ayrıca oyunun üç farklı görsel seçeneği de olacak. 

    Bu seçeneklerden Enhanced Visuals, oyunculara ekstra efektler ve görsel iyileştirmeler sunuyor. Öbür seçenek yani High Framefrate, oyunu 60 FPS’de çalıştırma imkanı sağlıyor. Son seçenek olan High Resolution ise oyunu 4K’da açmanızı sağlıyor. Böylelikle her oyuncunun istediği düşünülmüş. Oyun şuan 88 TL’den satılıyor ama ön sipariş verirseniz 79,20 TL’den satın alabilirsiniz.

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri