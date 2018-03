Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox'a geliyor

Ninja Theory tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan ve oldukça iyi bir başarı elde eden Hellblade: Senua’s Sacrifice, oyuncuları İskandinav mitolojisine oldukça doyurmuştu. Sadece PC ve PlayStation için çıkan oyun şimdi ise Xbox One ve One X’e geliyor. Oyunun Xbox One X versiyonunda öbürlerine göre daha iyi görseller bulunacak. Ayrıca oyunun üç farklı görsel seçeneği de olacak.

Bu seçeneklerden Enhanced Visuals, oyunculara ekstra efektler ve görsel iyileştirmeler sunuyor. Öbür seçenek yani High Framefrate, oyunu 60 FPS’de çalıştırma imkanı sağlıyor. Son seçenek olan High Resolution ise oyunu 4K’da açmanızı sağlıyor. Böylelikle her oyuncunun istediği düşünülmüş. Oyun şuan 88 TL’den satılıyor ama ön sipariş verirseniz 79,20 TL’den satın alabilirsiniz.