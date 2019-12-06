Mastercard tarafından düzenlenen basın toplantısında, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Türkiye’de tüketici harcamalarındaki son durumunu değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak Çağlayan şunları ifade etti:

Türkiye’nin %41’inde kredi kartı olduğunu görüyoruz. Tüketici harcamalarına 2019’da bakarsak yaklaşık olarak 2,3 trilyon TL’lik harcamanın %41’i kartla gerçekleşmiş. Geçen sene ise bu oran %38 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla iyi yönde artan bir trend mevcut. Türkiye’nin %41’inde kredi kartı olduğunu görüyoruz.



Tüketici harcamalarına 2019’da bakarsak yaklaşık olarak 2,3 trilyon TL’lik harcamanın %41’i kartla gerçekleşmiş. Geçen sene ise bu oran %38 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla iyi yönde artan bir trend mevcut. Peki %41 iyi bir oran mıdır? Öncelikle, kart demek sadece kredi kartı demek değildir ve %41’inde kredi kartı olduğunu düşünürsek bu tarafa odaklanarak nakitsiz topluma erişemeyiz. Banka kartına baktığımızda ise nüfusun %63’ünde banka kartı bulunduğunu görüyor. Ancak alışverişlere baktığımızda banka kartlarının yeterli kullanılmadığı görülüyor. Bu demek oluyor ki banka kartları alışverişte kullanılmaya başlanırsa nakitsiz topluma ulaşabiliriz.

Hedefimiz tüketici harcamalarının %55 bandına taşımak



Gelişmiş pazarlara baktığımızda tüketici harcamalarının %55’ten fazlasının elektronik ödemelerle yapıldığını görüyoruz. Bunun için Türkiye’nin potansiyeline baktığımızda, 230 milyon kart mevcut ve her yıl ciddi oranda artıyor. Ancak önemli olan kişi bazlı bakmak değil nüfusun ne kadarına ulaşıldığına bakmak. En çok Market ve Restoranlarda Nakit ile harcıyoruz. Market ve restoranlarda nakit kullanımının yüksek olduğu görüyoruz. Bu alanlarda kart kullanımı oranı sadece %22. Buradaki ödevimiz ağırlıklı nakit kullanımı olan alanları karta yani elektronik ödemelere dahil edebilmek. Bu dönüşüm için en uygun ürün gerek hızı gerek güvenliği ile temassız kartları. Şu anda Türkiye’deki temassız işlemlerin %7’si ulaşımdan geliyor.



Toplam temassız özelliğine sahip kredi kartı oranı %61, banka kartı ise %32’i. Dolayısıyla, banka kartlarının POS’ta kullanımı arttıkça hem ulaşımda hem tüm alanlarda temassız oranları artacak. İkinci önemli adım ise POS cihazı olmayan mikro işletmeler. Bu yüzden işletmeler için Soft POS uygulamasını geliştirdik. Nedir bu uygulama?



Soft POS



• Bugün ticari işletmelerin %90’ında POS cihazı varken taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin gibi mikro segmentin sadece %28’i POS’a sahip. Bu segment POS cihazına erişemiyorsa da hemen hepsinin telefonu var. Soft POS, Android telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veriyor. Tüm mikro işletmeler ve KOBİ'ler için düşük maliyetli kart kabulü sağlayan uygulama ile NFC özellikli herhangi bir android cihaz, hiçbir ilave ekipman kullanmaksızın POS cihazına dönüşebiliyor. Böylelikle tüketicilerin temassız kartlarını cep telefonuna dokundurarak ödeme yapmaları mümkün oluyor. Bu durum, kayıt dışı ekonomin azalmasına ve esnaf için nakit yönetiminin kolay ve güvenli hale gelmesine katkıda bulunuyor.



• Türkiye'de 1.5 milyon KOBİ ve milyonlarca mikro işletmenin yanında taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak aynı zamanda dijital ödeme kolaylığı sayesinde satışlarını da artıracak.

Dijital bir ülkeyiz



• Online harcamaların %55’i Akıllı Telefonlar ile yapıldı



• Ayda 2 online işlem yaptık



• Seyahat Harcamalarımızın %65’ini Online yaptık



• Kart kullanıcılarının yarısı online harcama yaptı (33M kullanıcı)



• Kart harcamalarımızın %20’ye yakınını online yaptık



• En çok online alışverişi, sigorta, bilet, vergi, telekomünikasyon ve pazar yerlerinde kullandık



Sonraki faz: Sesle Alışveriş



Araştırmalarda gördük ki tüketicilerin %62’si sesle alışveriş yapmaya olumlu bakıyor. Neden? Çünkü hızlı. Hepimiz artık hız peşindeyiz. Ancak sesle alışverişte en büyük endişeleri güvenlik. Burada da yapay zekayı güvenlik için kullanıyoruz.



Masterpass ve yeni nesil süpermarket istegelsin iş birliği yaptı

Mastercard ve istegelsin yakın gelecekte tüketicilere sunulacak olan sesle alışveriş çözümü için bir araya geldi. Prototipinin paylaşıldığı bu çözüm hayata geçtiğinde tüketiciler istegelsin’den market alışverişlerini sesle yaparak ödemelerini de sesle tamamlayabilecekler. Bunun için uygulamayı açıp, istedikleri ürünleri söylemeleri yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine sesli olarak kartları ile ödemelerini tamamlayabilecekler.



Avrupa ve Türkiye’de ilk kez: Chat’leşerek ödeme



Artık tüketiciler chat ekranından çıkmadan, siparişlerini verip ödemelerini tamamlayabilecekler. Bunun için ilgili markanın telefon numarasını adres defterlerine kaydedip, uygulamadan telefonu seçip, istedikleri ürünleri yazmaları yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine kayıtlı kartları ile ödemelerini yine aynı ekran üzerinden tamamlayabilecekler.