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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.11.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

Hedef dünya sıralamasında ilk yüzde 3 Türk üniversitesi

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Hedef dünya sıralamasında ilk yüzde 3 Türk üniversitesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünya üniversiteler sıralamasında ilk 100'ün içine 3 Türk üniversitesini konumlandırmak istediklerini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBU) düzenlediği "MCBÜ 2'nci Uluslararası Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi"nde konuşan Mandal, üniversite-sanayi işbirliği sürecindeTÜBİTAK'ın konumu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK'ın 2017 yılında 10 milyonu aşkın kişiyle projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Mandal, "Türkiye'nin nüfusunu göz önüne alırsak bu rakam bizim için çok önemli. Gençlerimize bölgesel ve ulusal yarışmalar ile ulaşmaya çalışıyoruz. Projelerini değerlendirip onlara yol haritası çiziyoruz." dedi.

Mandal, bilginin çıkış noktası olan yayın ve patentlerde artış olduğunu ancak yayınların niceliğine değil de niteliğine bakıldığı zaman Türkiye'nin dünya ortalamasının altında kaldığını ifade etti. 

Mandal, "TÜBİTAK 2019 yılı itibariyle alt basamakta kalan yayınları desteklememe kararı aldı. Çünkü aynı yerde sürekli gidip geliyoruz. Ama biz yeniliklere ve üretime katkı sağlayacak fikirlere her zaman açık olacağız." diye konuştu.

"Hedef dünyadaki ilk100 üniversite arasında 3 Türk üniversitesi"

Türkiye'nin yakaladığı çıkış ile yüzde 20 civarında olan orta yükseklikteki teknolojilerin yüzde 34'e çıktığını ve bunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünya üniversite sıralamalarında ilk 100'ün içine 3 üniversitemizi konumlandırmak istiyoruz. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler değil. Artık radikal değişimler yapmamız lazım. Artık yavaş iyileşmeler değil. Ciddi ve kalıcı çözümler ile hedeflerimize ulaşmalıyız. TÜBİTAK'a göre Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için anahtar 5 kelime belirledik. Bunlar araştırma, teknoloji, geliştirme, yenilik ve hep unuttuğumuz insan kaynağı"

Yeni projeler için 2019'da yeni çağrı dönemi başlayacak

Yeni projeler için 3 ay öncesinden çağrı yaptıklarını anlatan Mandal, "Bu konuda çok eleştiri alıyoruz. Ama hak veriyoruz çünkü hem hedef odaklı diyoruz ama çağrıyı 3 ay öncesinde açıyoruz. Çok kuvvetli bir proje ile bize gelmek için 3 ay çok yeterli bir süre değil. Biz 2019 yılından itibaren gelecek 2 yıl içindeki hedef odaklı çağrıları hangi çeyrek diliminde açacağımızı görecek ve bileceksiniz. Tarih belirsizliğini ortadan kaldırdığımız takdirde daha hedef odaklı projelerin bize ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.  

Konuşmanın ardından Mandal, MCBÜ Teknokent'i ziyaret ederek, buradaki üretimleri inceledi. 

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