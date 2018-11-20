Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
GeriTeknoloji Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
20.11.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!

Sophos 2019 Yılı Tehdit Raporu yayınlandı. Raporda siber suçluların alışılageldik yaygın tehditlerden öte, zengin kurumlardan para koparmak için hedefe özel tasarlanmış karmaşık saldırılara yöneldiği dikkat çekiyor. Tespit edilmesi son derece zor olan bu saldırılar, kurumlarda milyonlarca dolarlık fidye bedeli ve iş gücü kaybına neden oluyor.

Sophos, siber tehditlerin geleceğini ortaya koyan 2019 Tehdit Raporunu paylaştı. Araştırmacıların hazırladığı rapor, siber tehditlerin geçtiğimiz yıl boyunca bıraktığı izleri ve yükselen siber tehdit akımlarını açığa çıkararak 2019 yılı güvenlik beklentilerine ışık tutuyor.

Sophos CTO’su Joe Levy, rapora dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Siber tehdit ekosistemi sürekli bir değişim içinde. Nispeten yeteneksiz olan gruplar bu işin dışına itilirken, kendini geliştirerek çağa ayak uyduranlar zirveyi ele geçiriyor. Bu sürecin sonunda giderek daha az sayıda, ama çok daha güçlü ve becerikli saldırganlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bu yeni nesil siber saldırganlar, seçkin bir azınlığı hedef alanlar gruplarla yaygın saldırı araçlarını kullananların en iyi yönlerini bir araya getirecek. Bunu da ispiyonlama veya sabotaj için değil, kirli para akışının sürekliliği için yapacak.”

Elde Edilen Büyük Kazançlar Yeni Saldırılara İlham Veriyor

Tehdit Raporu'nun odaklandığı davranışlar ve saldırı teknikleri şöyle sıralanıyor:

· Kapitalist siber suçlular, her adımı düşünülmüş ve etraflıca planlanmış hedefli saldırılarla milyonlarca dolar fidye koparmaya odaklanıyor - 2018 yılı, özenle seçilmiş hedeflere yönelik özel tasarlanmış saldırıların daha da geliştiği ve milyonlarca dolarlık vurgunların yapıldığı bir yıl oldu. Çok sayıda e-posta adresine mesaj göndererek birilerinin tuzağa düşmesini bekleyen yaygın tekniklerden ayrılan bu saldırı biçimi, hedeflenen kurumun sistemlerine ve süreçlerine uygun olarak tasarlandığı için çok daha büyük zararlara yol açabiliyor. Örneğin siber saldırganlar saldırıdan önce tüm yedekleri silerek kurumu çaresizliğe sürükleyip fidye ödemeye zorlayabiliyor. Uzmanlar bu akımın öncülerinden olan SamSam, BitPaymer ve Dharma’nın elde ettiği büyük kazançların, 2019’da benzer saldırıların yolunu açacağına inanıyor. 

- Saldırganlar halihazırda mevcut olan Windows yönetim araçlarından yardım alıyor - Bu yılki raporda saldırıların hayata geçirilmesine dair önemli değişiklikler de göze çarpıyor. Saldırganlar artık halihazırda sistem yöneticilerinin el altında bulundurduğu yönetim araçlarını kullanarak Gelişmiş İnatçı Saldırı (Advanced Persistent Threat - APT) tekniklerini hayata geçirme yoluna gidiyor. Burada amaç hassas bilgileri ele geçirmek veya sistemlere fidye yazılımı yerleştirmek olabiliyor. 

§ Yönetici araçları siber saldırı araçlarına dönüşüyor
Siber saldırganlar, Windows sistem araçları arasında bulunan Powershell ve Windows Scripting dosyaları aracılığıyla tehditlerin kurbanlarına bulaşmasını sağlıyor. 

§ Siber suçlular ‘Dijital Domino’ oyunuyor
Farklı script türlerini birbiri ardına çalıştırarak zincirleme reaksiyonla karmaşık saldırı tekniklerini hayata geçiren saldırganlar, bilgi teknolojileri yöneticilerinin tehdidi algılamasına ve önlem almasına fırsat bırakmadan sistemlere sızarak amaçlarını yerine getiriyor. 

§ Yeni Office açıkları kurbanları tuzağa çekmek için kullanılıyor

Office açıkları uzun zamandır saldırılar için kullanılsa da, son dönemde siber saldırganların yeni nesil Office açıklarını tercih ettikleri ve eskilerden daha az yardım aldıkları göze çarpıyor. 

§ Cryptojacking saldırıları için en öneml araç: EternalBlue

Windows’un EternalBlue açığını kapatmak için hazırlanan yamalar bir yıldan uzun süredir yayında olmasına rağmen, söz konusu açık siber suçluların favorileri arasında yer almaya devam ediyor. EternalBlue ve kullanıcının haberi olmadan siber suçlular adına kripto para madenciliği yapan cryptomining yazılımlarının bir araya gelmesi, bu işi hobi amaçlı bir nüans olmaktan çıkarıp verimli bir saldırı tekniğine dönüştürüyor. Cryptojacker yazılımlarının kurumsal ağlarda dikey ölçekte hızla yayılabilme yeteneği pek çok makinenin aynı anda enfekte olmasına, dolayısıyla siber suçlular için daha fazla kripto para üretimine karşılık geliyor. Bu durum işlemci gücü ve enerji kullanımı gibi değerli kurum kaynaklarının sömürülmesiyle sonuçlanıyor.

- Siber tehditler nesnelerin interneti ve mobile odaklanmaya devam ediyor - Mobil cihazları hedef alan zararlı yazılımların yaygınlaşmasıyla, saldırıların etkisi organizasyonların altyapısından daha da öteye taşındı. 2018 yılında yasadışı Android uygulamalarının artışı, zararlı yazılımların telefonlarda, tabletlerde ve diğer IoT cihazlarında daha fazla yer bulmasına neden oldu. Ayrıca evlerde ve iş yerlerinde daha fazla sayıda internet bağlantılı cihazların kullanılması, saldırganları bu cihazların kontrolünü ele geçirerek dev botnet ağlarının bir parçası haline geçirmesinin yolunu açtı. Görünürde bir kullanıcı arayüz bulunmayan cihazları ele geçirerek kötü amaçlarla kullanmanın en yıkıcı örneklerinden birini VPNFilter saldırısında gördük. Bunun yanı sıra Mirai Aidra, Wifatch ve Gafgyt gibi örnekler de ele geçirilen cihazları otomatik saldırılara yönlendirerek sunucuları hizmet dışı bırakma, kripto para madenciliği ve ağlara sızma gibi eylemlere imza attılar.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Instagram'da takipçi hilesi yapanlara kötü haber

Google'ın yeni üssü Danimarka'da yükseliyor

Bitcoin bir yıldır ilk kez 5 bin doların altına geriledi

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!