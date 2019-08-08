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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.08.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Heavy Rain yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu

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Heavy Rain yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu

Hafızalara kazınan oyunlardan biri olan Heavy Rain, satışa sunulmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra nihayet Türkçe dil desteğine sahip oldu.

Epic Games Store, bir önceki nesilde Sony PlayStation 3 için özel olan oyunları, kendi platformunda ilk kez PC sürümü için çıkacağını duyurmuş ve geçtiğimiz haftalarda ise bu oyunları satışa sunmuştu. Bu büyük ve özel oyunlar ise Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroid: Become Human’dı ancak PlayStation’ın Türkçe oyunlara karar verdiği dönemden öncesine de dayanan Heavy Rain ne o dönem, ne de PC için geldiği an Türkçe olmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Shadow of the Tomb Raider ve Metro Exodus çevirileriyle çıkan Anonymous çeviri grubu, yeni projeleri olan Heavy Rain çevirisini tamamladı. Böylelikle Heavy Rain ilk kez Türkçe oldu.

Heavy Rain yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu

4 Temmuz 2019 tarihinde başladıkları çeviriyi 1 Ağustos'ta tamamlayan grup, oyunu Türkçe olarak test ettikten sonra yamayı ücretsiz olarak oyunseverlere sundu.

Türkçe yama ise Görkem Gengsi liderliğinde Evrim Kaleli, Kubilay Emirza, Buğra Keskinlioğlu ve Onur Başara tarafından oluşan 5 kişilik ekip ile tamamlandı.

Heavy Rain’in Türkçe yamasını buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Epic Games Store üzerinden Heavy Rain’in ücretsiz demosunu da indirebilirsiniz.

Anonymous ekibi şu an Hitman (2016), Hitman 2 (2018) ve Mad Max çevirisi üzerinde çalışıyor. Ayrıca Watch_Dogs 2’nin test aşamasındalar.

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