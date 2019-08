Heavy Rain yıllar sonra Türkçe dil desteğine kavuştu

Epic Games Store, bir önceki nesilde Sony PlayStation 3 için özel olan oyunları, kendi platformunda ilk kez PC sürümü için çıkacağını duyurmuş ve geçtiğimiz haftalarda ise bu oyunları satışa sunmuştu. Bu büyük ve özel oyunlar ise Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroid: Become Human’dı ancak PlayStation’ın Türkçe oyunlara karar verdiği dönemden öncesine de dayanan Heavy Rain ne o dönem, ne de PC için geldiği an Türkçe olmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Shadow of the Tomb Raider ve Metro Exodus çevirileriyle çıkan Anonymous çeviri grubu, yeni projeleri olan Heavy Rain çevirisini tamamladı. Böylelikle Heavy Rain ilk kez Türkçe oldu.





4 Temmuz 2019 tarihinde başladıkları çeviriyi 1 Ağustos'ta tamamlayan grup, oyunu Türkçe olarak test ettikten sonra yamayı ücretsiz olarak oyunseverlere sundu.

Türkçe yama ise Görkem Gengsi liderliğinde Evrim Kaleli, Kubilay Emirza, Buğra Keskinlioğlu ve Onur Başara tarafından oluşan 5 kişilik ekip ile tamamlandı.

Heavy Rain’in Türkçe yamasını buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Epic Games Store üzerinden Heavy Rain’in ücretsiz demosunu da indirebilirsiniz.

Anonymous ekibi şu an Hitman (2016), Hitman 2 (2018) ve Mad Max çevirisi üzerinde çalışıyor. Ayrıca Watch_Dogs 2’nin test aşamasındalar.