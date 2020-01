Hearthstone'un yeni tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı yayında

Galakrond'un Uyanışı'nda Arch-Villain Rafaam'ın nihai planını hem kötüler tayfası League of E.V.I.L hem de kahraman Kâşifler Birliği saflarından deneyimleyecek ve bir bölümde iki macera birden yaşanacak.



Galakrond'un Uyanışı, her bölümünde hediye olarak koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz yeni kartlarla sizleri bekliyor. İlk bölümün League of E.V.I.L. versiyonu tüm oyuncular için ücretsiz. Ayrıca dört kart da yanında hediye...

Hem League of E.V.I.L. hem de Kâşifler Birliği taraflarının hikâyelerini içeren yeni Galakrond'un Uyanışı bölümlerinin yayın tarihleri ise şöyle:

1. Bölüm – 28 Ocak

2. Bölüm – 4 Şubat

4. Bölüm – 11 Şubat