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Teknoloji
Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:02,Son Güncelleme:/

Hearthstone'un yeni tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı yayında

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Hearthstone'un yeni tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı yayında

Blizzard'ın popüler oyunlarından Hearthstone bünyesinde Ejderha Yılı'ının son tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı, birinci bölümüyle yayınlandı.

Galakrond'un Uyanışı'nda Arch-Villain Rafaam'ın nihai planını hem kötüler tayfası League of E.V.I.L hem de kahraman Kâşifler Birliği saflarından deneyimleyecek ve bir bölümde iki macera birden yaşanacak.

Hearthstoneun yeni tek kişilik macerası Galakrondun Uyanışı yayında

Galakrond'un Uyanışı, her bölümünde hediye olarak koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz yeni kartlarla sizleri bekliyor. İlk bölümün League of E.V.I.L. versiyonu tüm oyuncular için ücretsiz. Ayrıca dört kart da yanında hediye...

Hem League of E.V.I.L. hem de Kâşifler Birliği taraflarının hikâyelerini içeren yeni Galakrond'un Uyanışı bölümlerinin yayın tarihleri ise şöyle:

1. Bölüm – 28 Ocak

2. Bölüm – 4 Şubat

4. Bölüm – 11 Şubat

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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