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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Hearthstone'un yeni genişleme paketi Saviors of Uldum duyuruldu

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Hearthstone'un yeni genişleme paketi Saviors of Uldum duyuruldu

Blizzard Entertainment’ın sevilen kart oyununun yeni genişleme paketi duyuruldu. Saviors of Uldum ile çöllerin derinliklerine yolculuk edecek ve kadim mezarları yağmalayacaksınız. Büyük keşif 6 Ağustos’ta başlıyor...

Blizzard Entertainment bugün itibariyle dünya çapında tanınan, oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone‘un yeni genişleme paketi Saviors of Uldum‘u duyurdu. 6 Ağustos’ta yayınlanacak bu yeni macera, yıl boyunca sürecek olan hikayenin ikinci bölümünün startını veriyor ve oyunun son genişleme paketi Rise of Shadows ile onun solo macerası The Dalaran Heist‘ın kaldığı yerden devam ediyor. Genişleme paketi yepyeni keyword’ler, Kahraman Yetenekleri ve cayır cayır 135 yeni kartla birlikte gelecek. 

Saviors of Uldum’da oyuncular League of Explorers adında, Azeroth’un birbirinden tuhaf kahramanlarından oluşan, hazine avcısı bir gruba dahil olacaklar. League of E.V.I.L. karşısında üstünlük kazanabilmek için oyuncuların oldukça güçlü, hatta oyun sahasını tamamen temizleyebilme kapasitesine sahip Plague (Musibet) ve yenildikten sonra mumya olarak 1 canla hayata döndüren Reborn (Tekrar Doğan) özellikli kartlara kafa tutabilmesi gerekiyor. Elde edilmesi şimdi çok daha kolay ve oyuna yeniden eklenen bir mekanik olan Quests kartları aracılığıyla da oyuncular, alternatif Kahraman Yeteneklerine sahip olup oyunun seyrini tamamen değiştirebilecekler. 

“Rise of Shadows ile başlayan ve Saviors of Uldum ile devam eden süreçte oyun mekaniklerini iyileştirmeye ve Hearthstone’a hem daha fazla derinlik hem daha fazla stratejik düşünme gereksinimi katacak fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz,” şeklinde konuşan Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack sözlerini, “İnanıyoruz ki yeni kartların ve oyuncularımızın League of Explorers genişleme paketinden aşina olup çok sevdiği karakterlerin oyuna eklenmesi sayesinde bu yıl, Hearthstone tarihindeki en heyecanlı ve rekabetçi yıl olmaya devam edecek” şeklinde sürdürdü. 

Saviors of Uldum kart paketleri 6 Ağustos’tan itibaren Hearthstone‘un Arena modunda kazanılabileceği gibi diğer kart paketleriyle aynı fiyata hem oyun içi altın hem de parayla satın alınabilecek. Buna ilaveten genişleme paketi çıktıktan sonra kısa bir süreliğine oyuna giriş yapan oyuncular, bu sete ait yeni Legendary Quest kartlarından birini elde edebilecek. Bugünden itibaren çıkış gününe kadar Saviors of Uldum kart paketleri için iki farklı teklif sunuluyor. 50 karttan oluşan 50-pack, gelişigüzel bir altın Legendary (Efsanevi) kart ve Elise Starseeker kart arkasından meydana geliyor. 80 paketlik Mega Bundle ise bahsedilen bonusların yanında yepyeni oynanabilir bir Druid kahraman olan Elise Starseeker’ı içeriyor. Bu tekliflerin her birinden hesap başına birer tane edinebilirsiniz.

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