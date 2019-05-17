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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Hearthstone'da oyuncular soyguna çıkmaya hazırlanıyor

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Hearthstone'da oyuncular soyguna çıkmaya hazırlanıyor

Hearthstone oyuncuları Dalaran Soygunu’nda koca bir şehri “çalmaya” hazırlanıyor. Tamamen ücretsiz olan ilk bölüm, yepyeni bir Büyücü (Mage) anti kahraman, oyuna başlamadan önce Kahraman Yeteneğinizi kişiselleştirebilme özelliği, yeni deste seçenekleri ve Heroic mode ile baştan sona heyecan dolu bir zindan görevi deneyimi sunuyor.

Dalaran Muhafızları (The Defenders of Dalaran) tüm Hearthstone oyuncuları için bir yakalama emri çıkarttı (APB)! Blizzard Entertainment’ın büyük başarı kazanmış ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone’un geçtiğimiz ay yayınlanan yepyeni genişleme paketi Rise of Shadows™‘ta milyonlarca oyuncu, kartlarını dünyanın ilk ve tek yüzü olmasa da bıyık bükebilen kriminal dehası Başhırsız Rafaam ve etrafına topladığı kötülükler çetesi League of E.V.I.L’dan yana oynamaya başlamıştı. Bu belalılar çetesi yancılarını (lackeys) iyice eğitip, çevirecekleri entrikaları (schemes) etraflıca belirledikten sonra şimdiye kadarki en çılgın planlarını yürürlüğe soktular ve genişleme paketinin dev boyutlardaki yeni Tek Kişilik Macerası Dalaran Soygunu’nda (The Dalaran Heist) uçan şehir Dalaran’ı komple çalmak için kolları sıvadılar.

Hearthstone’da ilk kez tüm yıl boyunca sürecek bir hikayenin startını da veren Dalaran Soygunu’nda oyuncular, League of E.V.I.L.’a sinsi planlarını gerçekleştirmekte yardımcı olacaklar. Oldukça kapsamlı 5 bölümden oluşan, tekrar oynanabilirliği oldukça yüksek bu zindan görevi deneyiminde zorlu boss kapışmaları, stratejik karar anları ve pek de stratejik yerleştirilememiş bombalar (Dr. Boom sağ olsun) sizleri bekliyor.

“Hearthstone oyuncularının bizden en çok talep ettikleri şeylerden biri de yeniden oynanabilirliği yüksek, eğlenceli tek oyunculu deneyimleriydi. Biz de bunun için kolları sıvadık ve şimdiye kadarki en büyük ve kapsamlı Tek Oyunculu Maceramız Dalaran Soygunu’nu ortaya çıkarttık,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini “Rafaam’ın Dalaran şehrini tamamen çalma planlarını gerçekleştirirken eğlenmek bir yana, oyuncularımızın Dalaran Soygunu’nun beş bölümünde yer alan sürprizlerle karşılaşmaları için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde tamamladı. 

Dalaran Soygunu’nda, Hearthstone’un oynanabilir kahramanları, yerlerini dokuz yeni anti kahramana bırakıyor. Bu anti kahramanların her biri özel olarak seslendirildiler ve oyuna başlamadan önce kişiselleştirilebilen benzersiz kahraman yetenekleri (Hero Powers) yanında birbirinden farklı deste seçenekleri sunuyorlar. Dolu dolu beş bölümden oluşan Dalaran Soygunu, sizlere sağlam ve yeniden oynanabilirliği yüksek tek kişilik bir deneyime davet ediyor. 

Dalaran Soygunu’nun ilk bölümü tamamen ücretsiz. Beş bölümün beşini de açan oyuncular Zayle, Shadow Cloak’ın büyüleyici gücünü ele geçirecek ve tek bir kartla beş League of E.V.I.L. destesine sahip olacak. Tabii kötüler karmasına o kadar yardım ettikten sonra eli boş dönmeyeceksiniz. Bitirdiğiniz her Dalaran Soygunu bölümü için 3 adet Rise of Shadows kart paketi elde edeceksiniz. Beş bölümün tamamını bitirenler ekstra hediyeler de kazanacak.

Hearthstoneda oyuncular soyguna çıkmaya hazırlanıyor

İlk iki bölümde bizleri nelerin beklediğine hızlıca bir göz atacak olursak:

Bölüm 1 - Dalaran Bankası (The Dalaran Bank)

Hazinenin içine sızabilmek demek etrafta size zafer yolunda avantaj sağlayacak tonla kaynağa erişebilmek demek. Dalaran Bankası'nda her maçtan önce oyuncular oyun sahasında "Cache of Cash" adlı bir eşya bulacaklar; bu eşya kırıldığında oyunculara 2 adet sikke (coin) veriyor.

Bu bölümdeki ilk kahramanımız League of E.V.I.L'ın çömez büyücüsü Rakanishu. Rakanishu hedefinin karşısındaki engelleri bir bir aşarken diğer yandan da standart Mage yeteneği Fireblast'ın yanı sıra yepyeni kahraman yetenekleri (Hero Powers) de elde ediyor. Boss'ları yenmekse gelecekteki zindan görevlerinde kullanılabilecek yeni desteleri açmaya yarıyor.

Bölüm 2 – Eflatun Hapishane (The Violet Hold)

Her savaştan önce oyun sahasının iki yanında gelişigüzel bir minion belirecek. Bu minion başlangıçta hapis olacak ama maçtaki her turn onu özgürlüğüne bir adım daha yaklaştıracak. Güçlü minion'ların hücrelerinden kaçması zayıf olanlara göre daha uzun sürecek.

Hagatha'nın sağ kolu, yılansı Şaman (Shaman) Vessina, The violet Hold'a giriş yapan herkesin oynayabileceği ilk karaker olarak karşımıza çıkıyor. Vessina dışında bu bölümde bir karakter daha var o da keskin gözlü, keskin dişli gnoll Avcı (Hunter) Ol' Barkeye.

Tüm diğer Dalaran Soygunu anti kahramanları gibi Vessina ve Ol' Barkeye da karşılarına çıkan zorlu görevleri ve engelleri başarıyla geçtikçe adam başı ikişer yeni kahraman yeteneği elde ediyorlar. Yeni deste seçenekleri için ise karakterlerin zorlu boss'ları alt etmeleri gerekiyor.

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