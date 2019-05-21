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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.05.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Hearthstone’da kartlar yeniden dağıtılıyor

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Hearthstone’da kartlar yeniden dağıtılıyor

3 Haziran’da başlayacak Rise of the Mech etkinliğinde Buff almayan sınıf kalmayacak. İşte etkinlikle ilgili merak edilen her şey...

Blastmaster Boom, Hearthstone’un 3 Haziran’da başlayacak olan Rise of the Mech etkinliğinde cephanesini ve en sevdiği oyuncaklarını güncellemek için sahalara geri dönüyor. Bu etkinlik kapsamında gelenleri özetleyecek olursak: 

Yeni bir Legendary Mech, SN1P-SN4P

Tüm sınıfların çeşitli kartlarına buff geliyor

Yeni Arena rotasyonu

Kısıtlı bir süre devam edecek daMECHli turnuva (Mech-vitational) etkinliği

Yeni Mekanik Lordunuza Merhaba Deyin

3 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Hearthstone’a giriş yaparak yeni efsanevi neutral kart Mech SN1P-SN4P’nin altın bir kopyasını kazanabilirsiniz. 1 Temmuz’dan sonra ise SN1P-SN4P’nin standart versiyonu 1600 dust ödenerek craft edilebilecek. 

Buff’sız Kart Kalmasın

Blastmaster Boom laboratuvarında hummalı bir şekilde çalışırken tüm sınıfların farklı kartlarına coşkuyu verdi. Bu kartlardaki değişiklikler kalıcı ve yeni stats’ler The Boomsday Project Standart’tan çıktıktan sonra da aynı kalmaya devam edecek. 

Druid

Gloop Sprayer (8) Manadan (7) Manaya indi

Mulchmuncher (10 Manadan (9) Manaya düştü

Hunter

Necromechanic (5) Manadan (4) Manaya indi

Flark's Boom-Zooka (8) Manadan (7) Manaya indi

Mage

Unexpected Results to (4) Manadan (3) Manaya düştü

Luna’s Pocket Galaxy (7) Manadan (5) Manaya indi

Paladin

Crystology to (2) Manadan (1) Manaya düştü

Glowstone Technician to (6) Manadan (5) Manaya indi

Priest

Extra Arms to (3) Manadan (2) Manaya düştü

Cloning Device (2) Manadan (1) Manaya indi

Rogue

Pogo-Hopper (2) Manadan (1) Manaya indi

Violet Haze to (3) Manadan (2) Manaya düştü

Shaman

The Storm Bringer (7) Manadan (6) Manaya indi. (Down from 7)

Thunderhead stats’leri 3/5’ten 3/6’ya yükseldi

Warlock

Spirit Bomb (2) Manadan (1) Manaya indi

Morrigan (8) Manadan (6) Manaya düştü

Warrior

Security Rover stats’i 2/5’ten 2/6’ya yükseldi

Beryllium Nullifier stats’i 3/8’den 4/8’e yükseldi 

Bir Sonraki Arena Sezonu Hayli "Çarpıcı" Geçecek

Blastmaster Boom’un daha fazla deneğe ihtiyacı var. Kobay bulmak için de Arena’dan daha iyi bir yer olabilir mi? 3 Haziran’da başlayacak Rise of the Mech güncellemesinden itibaren Arena draft’larındaki kartlar aşağıda görüleceği üzere bomba gibi bir rotasyonda ilerliyor:

Classic

Basic

Goblins vs. Gnomes

The Grand Tournament

Karazhan

The Boomsday Project

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