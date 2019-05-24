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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.05.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Hearthstone'da Dalaran Soygunu'nun yeni bölümü yayında!

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Hearthstone'da Dalaran Soygunu'nun yeni bölümü yayında!

Başkötü Rafaam etrafına topladığı birbirinden kötü niyetli karakterlerle birlikte şimdiye kadarki en çılgın planını gerçekleştirmek ve büyülü şehir Dalaran’ı çalmak için kolları sıvadı. Rafaam’ın League of E.V.I.L. adını verdiği kötüler takımında yer alan alt kademede bir yancı olan oyuncularsa şehrin sokaklarını, kulelerini ve kanalizasyonlarını yağmalayacak, büyük planın her bir parçasının eksiksiz yerine getirildiğine emin olmaya çalışacaklar. Ya da en azından League of E.V.I.L. üyeleri sinsi eylemlerini gerçekleştirirken dikkatleri dağıtmaya çabalayacaklar.

 

Hikayenin birinci ve ikinci bölümlerinde oyuncular, King Togwaggle, Hagatha, ve yancılarının yardımıyla Dalaran Bankasını (The Dalaran Bank) soymayı ve Eflatun Hapishane’nin (The Violet Hold) birbirinden belalı sakinlerini kurtarmayı başardılar. 

Hedef – Dalaran Sokakları (Streets of Dalaran)

Bu bölümde ise büyülü başkentin capcanlı sokaklarında çarpışıyoruz ama bu durum kalabalık mahallelerde mücadele edeceğiniz anlamına geliyor. Dalaran Sokakları değerli eşyalar satan seyyar satıcıların tezgahlarıyla dolu ve bu da sahada en fazla dört adet minion bulundurabilmek demek. Seçimlerinizi dikkatli yapmanız gerekiyor ve düşmanınızın kısıtlı alanını avantajınıza çevirerek oyun sahasını mümkün olan en efektif şekilde kullanmaya çalışmalısınız.

Kimler Bizimle?

Kriziki’nin kendilerine verdiği desteğe karşılık olarak Madame Lazul, Arraoka’nın en büyük dileğini gerçekleştirmeye söz verdi: Uçabilmek! Bu tüylü canavar, rahip (Priest) güçlerinin son damlasına kadar League of E.V.I.L’a destek olmaya ve gökyüzünde hak ettiği yeri kazanmaya hazır görünüyor. 

Öte yandan şehrin kalbine direkt gidebilmek için gizemli bir haydudun (Rogue) yardımına başvurmak da hiç kötü bir fikir değil, öyle değil mi? Madame Lazul, Vulpera korsanı Captain Eudora’ya hayallerinin bile ötesinde zenginlikler vadederek işte tam olarak bunu yapıyor. Karşılığındaysa kaptan Eudora’dan istediği tek bir şey var: Dalaran şehri! 

Diğer Dalaran Soygunu anti kahramanları gibi Kriziki ve Captain Eudora da yeni kahraman yeteneklerine (Hero Power) sahip olabilmek için birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve başlangıç destelerini çeşitlendirmek için güçlü boss’lara kafa tutmak zorundalar. 

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