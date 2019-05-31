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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Hearthstone'da Dalaran Soygunu'nun dördüncü bölümü yayında

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Hearthstone'da Dalaran Soygunu'nun dördüncü bölümü yayında

Blizzard Entertainment'ın dünyaca ünlü dijital kart oyunu Hearthstone'un tek oyunculu hikayesi Dalaran Soygunu, yeni bölümüyle geldi. Bu bölümde Blastmaster Boom, League of E.V.I.L.'ın şehri çalma planında üzerine düşeni yapmaya artık hazır. Dalaran kasası yağmalandı, Eflatun Hapishane'nin birbirinden tehlikeli mahkumları serbest kaldı ve şehrin sokakları adeta mahşer yerine dönmüş durumda. Kötüler karması planlarını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan kaos ortamını yaratmış olsalar da Blastmaster Boom'un halletmesi gereken bir kaç pis iş daha var.

Şimdi Sırada Ne Var?

Şehrin kanalizasyonları birbirinden iğrenç balçık, birikinti, gaz, sıvı ve organizmayla dolu. Blastmaster Boom, yüzde yüz güvenli ve her türlü testten geçmiş  roketlerini şehre yerleştirirken, The Underbelly'nin tehlikeli sakinlerini meşgul etme görevi ise oyunculara düşmüş durumda.

Bu bölümde yer alan minionların saldırı ve defans güçleri yer değiştiriyor. Oyuncuların her hamlelerini bu durumu göz önünde bulundurarak atması çok önemli.

Kimler Bizimle?

Bir Pandaren Savaşçısı (Warrior) ve kara borsa fedaisi olan Mr. Chu, sağ kolunda son derece ölümcül bir kanca taşımakta. O yüzden aman ha tepesinin tasını attıracak bir yorumda bulunmaya kalkmayın.

Druid'lerin tekdüze tipler olduğunu sanıyorsanız, bir daha düşünün! Kobold Druid'i olan Squeamlish'in, fareler, kaplumbağalar ve kirpilerden oluşan bir "çetesi" var.

Diğer Dalaran Soygunu anti kahramanları gibi, Mr. Chu ve Squeamlish de yeni kahraman yeteneklerine (Hero Power) sahip olabilmek için birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve başlangıç destelerini çeşitlendirmek için güçlü boss’lara kafa tutmak zorundalar.

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