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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.08.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Hearthstone yeni Genişleme paketi Saviors of Uldum oyunculara sunuldu

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Hearthstone yeni Genişleme paketi Saviors of Uldum oyunculara sunuldu

Hearthstone yeni Genişleme paketi Saviors of Uldum, 135 yeni kart ve sayısız deste seçeneği yanında efsanevi kâşif minyonlarını, uzun süredir kullanılmayan oyun mekaniklerini ve sürülerce kızgın arıyı da beraberinde getirecek

Blizzard Entertainment, an itibarıyla tüm dünyada milyonlarca oyuncunun severek oynadığı çevrimiçi ücretsiz kart oyunu Hearthstone‘un bir süredir merakla beklenen genişleme paketi Saviors of Uldum‘un yayında olduğunu duyurdu. Yıl boyunca sürecek hikâye örgüsünün ikinci bölümü olan Saviors of Uldum’la gelen 135 yeni kart sayesinde oyuncuların oluşturabileceği desteler yalnızca hayal gücü ve strateji yetenekleriyle sınırlı. Bu yeni macerada tekinsiz mezarlar, efsunlu eşyalar ve insanın kanını donduran tehlikelerle dolu kadim bir uygarlık olan Uldum’un rüzgârlı çöllerinden gelen yeni minyonlar, büyüler ve silahlar sizleri bekliyor. 

Saviors of Uldum, Elise Starseeker, Brann Bronzebeard, Sir Finley Mrrglton ve Reno Jackson gibi oyunun en popüler dört karakterinden oluşan Kâşifler Birliği’nin (League of Explorers) dönüşünü de müjdeliyor. Macera düşkünü arkeologlarımızın her birinin artık çok güçlü Battlecry’ları var. Bu özellik, oyuncunun destesinde aynı karttan iki tane olmadığı taktirde devreye giriyor. 

Saviors of Uldum ayrıca son derece etkili Musibet (Plague) kartları içermekte. Örneğin bu kartlardan biri olan Plague of Murlocs, oyun alanındaki tüm minyonları bir anda Hearthstone evreninin agresif ve sevimli yaratıkları Murloc’lara çeviriyor. Bu genişleme paketiyle oyuna eklenen anahtar kelime (keyword) Tekrar Doğan (Reborn) ise bu özelliğe sahip minyonların öldükten sonra 1 sağlıkla yeniden doğmalarını sağlıyor. 9 kahraman sınıfının her biri yeni Görev (Quest) kartlarını kullanıp hedeflere başarıyla ulaştıkları taktirde alternatif bir Kahraman Yeteneği (Hero Power) elde edebiliyor. 

“Saviors of Uldum bir yandan Hearthstone‘un karakteristik özelliklerine ve eğlenceli yapısına tamamen sadık kalırken diğer yandan da oyunda yepyeni strateji alanları açıyor,” şeklinde konuşan Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini, “Bu genişleme paketiyle League of Explorers’ın yeniden sahnede olmasından dolayı çok heyecanlıyız ve oyuncularımızın yeni kartlarla oluşturacakları desteleri sabırsızlıkla bekliyoruz,” şeklinde sürdürdü. 

Hearthstone oyuncuları için, yılın ilk genişleme paketi Rise of Shadows, bu paketin tek kişilik macerası Dalaran Heist ve sayısız kart paketiyle altın kazanmayı sağlayan ücretsiz oyun içi etkinlikler gibi yıl boyunca gelen içerik güncellemeleri sayesinde heyecan hiç bitmiyor. Saviors of Uldum‘un önümüzdeki ay yayınlanacak tek kişilik macerası Tombs of Terror ise yeni tehlikelere ve beklenmedik sürprizlere gebe. Tombs of Terror‘la ilgili detaylı bilgileri yakında sizlerle paylaşacağız. 

Saviors of Uldum kart paketlerini Hearthstone Arena modunda kazanabileceğiniz gibi diğer Hearthstone paketleriyle aynı fiyata oyun içi mağazadan satın alabilirsiniz. Ayrıca bugünden itibaren oyuna giriş yaparak sınırlı bir süre için* geçerli olacak hediye kampanyasından yararlanabilir ve yepyeni Efsanevi Görev (Legendary Quest) kartlarından birine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

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