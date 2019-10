Hearthstone Tombs of Terror son bölümüyle veda ediyor

Gazap Musibeti (Plague of Wrath), yolu bu kadim salonlara düşen talihsiz minyonlara dinmek bilmez nefretini bulaştırıyor. Hasar alan minyonlar akabinde +1 saldırı kazanıyorlar. Bu avantajı iyi kullanabilirseniz düşmanlarınıza ölümcül saldırılarda bulunabileceksiniz; ancak rakiplerinizi fazla sinirlendirmemeye dikkat edin.

Brann Bronzebeard, bu çetin görevi üstlenmek üzere maceraperest ekip arkadaşları League of Explorers’ın saflarında oyuna giriyor. Bir savaşçının (Warrior) cesareti ve dayanıklılığının yanında bir avcının (Hunter) nişancılığı ve hayvanseverliğine de sahip olan dinozor terbiyecisi Brann, tehlikenin kol gezdiği koridorlarda karşısına ne çıkarsa çıksın dize getirmeye hazır.







Milyonlarca oyuncu Blizzard’ın oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone'un son genişleme paketi Saviors of Uldum‘un yeni kartlarını keşfederken cesaretlerini sınama şansı yakaladı. Takvimler 17 Eylül’ü gösterdiğinde Hearthstone’un yıl boyunca sürecek olan destansı hikâyesi, Saviors of Uldum’un yeni tek kişilik macerasının ücretsiz ilk bölümü Tombs of Terror ile devam etti.