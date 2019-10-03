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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Hearthstone Tombs of Terror son bölümüyle veda ediyor

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Hearthstone Tombs of Terror son bölümüyle veda ediyor

Mezarlardaki düşmanlar nihayet alt edildi ve Uldum’da kötülüğün hükmü sona ermek üzere. Şimdi son Musibet Lordu’nu dize getirme, kutsal Köken Salonları’nı (Halls of Origination) geri kazanma ve League of E.V.I.L.’ın planlarını alt üst etme vakti. Hearthstone’un tek kişilik macerası Tombs of Terror’ın son bölümü The Halls of Origination ile bir macera sona eriyor.

Gazap Musibeti (Plague of Wrath), yolu bu kadim salonlara düşen talihsiz minyonlara dinmek bilmez nefretini bulaştırıyor. Hasar alan minyonlar akabinde +1 saldırı kazanıyorlar. Bu avantajı iyi kullanabilirseniz düşmanlarınıza ölümcül saldırılarda bulunabileceksiniz; ancak rakiplerinizi fazla sinirlendirmemeye dikkat edin. 

Brann Bronzebeard, bu çetin görevi üstlenmek üzere maceraperest ekip arkadaşları League of Explorers’ın saflarında oyuna giriyor. Bir savaşçının (Warrior) cesareti ve dayanıklılığının yanında bir avcının (Hunter) nişancılığı ve hayvanseverliğine de sahip olan dinozor terbiyecisi Brann, tehlikenin kol gezdiği koridorlarda karşısına ne çıkarsa çıksın dize getirmeye hazır.

Hearthstone Tombs of Terror son bölümüyle veda ediyor


Milyonlarca oyuncu Blizzard’ın oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone'un son genişleme paketi Saviors of Uldum‘un yeni kartlarını keşfederken cesaretlerini sınama şansı yakaladı. Takvimler 17 Eylül’ü gösterdiğinde Hearthstone’un yıl boyunca sürecek olan destansı hikâyesi, Saviors of Uldum’un yeni tek kişilik macerasının ücretsiz ilk bölümü Tombs of Terror ile devam etti.

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