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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.09.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Hearthstone: Tombs of Terror 17 Eylül’de oyunculara sunuluyor

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Hearthstone: Tombs of Terror 17 Eylül’de oyunculara sunuluyor

Milyonlarca oyuncu Blizzard’ın oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone'un son genişleme paketi Saviors of Uldum‘un yeni kartlarını keşfederken cesaretlerini sınama şansı yakaladı. Takvimler 17 Eylül’ü gösterdiğindeyse Hearthstone’un yıl boyunca sürecek olan destansı hikâyesi, Saviors of Uldum’un yeni tek kişilik macerasının ücretsiz ilk bölümü Tombs of Terror ile devam edecek.

Bugünden itibaren kendilerine güvenen cesur macera severler, Tombs of Terror Deluxe Adventure Bundle’ı satın alarak ölümün kol gezdiği mezarlara adım atarken onlara yardımcı olacak çeşitli ödüllere sahip olabilir. Tombs of Terror bir önceki tek kişilik macera olan Dalaran Soygunu’ndaki (The Dalaran Heist) olayların hemen sonrasında geçiyor. Oyuncular Hearthstone’un gezgin arkeologları League of Explorers’ın yerine geçerek Uldum’un şehirleri ve kalıntıları arasında gezinecek, düşmanları alt ederek kahramanlara özel yepyeni özel hazineler (signature treasures) elde edecek. 

Hikâye yönünden oldukça zengin olan bu yadigârlar (artifacts) kahramanlarımızın seviye atlamasına ve birden fazla zindan koşusu gerektirecek çok aşamalı, inatçı boss’lar olan Musibet Lordlarıyla (Plague Lords) yüzleşebilmelerine yardımcı olacak.

Lakin korkuya ne hacet! League of Explorers için imkânsız sadece zaman ister! Hepsi özel olarak seslendirilmiş ve kendi özel Kahraman Yetenekleriyle (Hero Powers) donatılmış bu ekip, Hearthstone’un ilk çift sınıflı< (dual-class) kahramanları olma özelliğine sahip ve oyunculara daha önce denenmemiş oynanış seçenekleri sunuyor:

Elise Starseeker, the Enlightened, kütüphanesinde yüzyılların birikimini taşıyor ve hem bir Priest’in iyileştirici güçlerine hem de bir Druid’in vahşiliğine sahip
Dino-tamer Brann Bronzebeard hem bir Warrior‘ın cesareti ve kudretine hem de bir Hunter’ın keskin nişancılığı ve hayvanlarla olan bağına sahip
Sir Finley Mrrgglton of the Sands, nazik ve sofistike bir murloc ve içinde bir Paladin’in şövalye ruhuyla bir shaman’ın kabile güçlerini taşıyor.
Reno Jackson, Relicologist, altın kalpli, hazine avcısı bir Rogue ama aynı zamanda da yaşadığı maceralar boyunca mistik âlemin gizemine vakıf olmuş tehlikeli bir Mage.

Tombs of Terror’ın birinci bölümü the Lost City of the Tol’vir (Tol’virlerin Kayıp Şehri) 17 Eylül’de herkes için ücretsiz olarak yayınlanacak ve Reno Jackson’ı Murlocların Plague Lordu’yla karşı karşıya getirecek. Daha sonraki haftalarda ücretli olarak yayınlanacak 2., 3. ve 4. bölümlerin her birinde yeni bir çift sınıflı League of Explorers kahramanının yerine geçeceksiniz. Dört Plague Lord’un hepsini alt etmeyi başaranlarsa dünyanın kaderini değiştirecek kıran kırana bir savaşın galibi olmak için mücadele etmeye hak kazanacak.

Oyuncular bugünden itibaren sınırlı bir süre için yayında olacak Tombs of Terror Deluxe Adventure Bundle’ı satın alarak maceranın tümünü kaçırmamayı garantileyebilir, aynı zamanda da Saviors of Uldum™ genişleme paketinden rastgele bir Efsanevi (Legendary) karta ve League of Explorers kart sırtına sahip olabilir.

Büyük riskler büyük ödüllere de gebe, elbette! Tombs of Terror’a girmeye cesaret eden tüm oyuncular başarıyla bitirdikleri her bölüm için 3 adet Saviors of Uldum kart paketi kazanıyor olacak. Son savaşı başarıyla bitirenler ekstra 3 kart paketi daha kazanacak. Böylece toplamda 15 adet kart paketi kazanma şansına sahip olacaksınız. Dört bölümü de bitirenler ilaveten bir adet Golden Classic kart paketi elde ederken, macerayı normal ya da Heroic modlarda bitirmek bu modlara özel kart sırtları kazanma fırsatı tanıyor.

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