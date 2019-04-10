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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.04.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Hearthstone Rise of Shadows genişleme paketi geldi!

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Hearthstone Rise of Shadows genişleme paketi geldi!

Blizzard Entertainment’ın dijital kart oyunu Hearthstone, bu kez karanlık bir iş birliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugünden itibaren oyunseverler, yeni eklenti paketi Rise of Shadows’da bu kez kötülerin safında yer alma fırsatı elde edecek ve 135 yeni karttan oluşan desteleriyle, ilk kez yıl boyunca sürecek bir hikaye örgüsünün parçası olacak.

League of Explorers karşısında yenilgiye uğrayan Baş Hırsız Rafaam’ın Azeroth üzerindeki sinsi planları, tek başına yürütülemeyecek kadar ikircikli bir hal almış durumda. Yenilgisinin üzerinden geçen yıllar boyunca gölgeler arasına sinip bekleyen ve doğru zamanı kollayan Baş Hırsız, Hearthstone‘un bu zamana kadar gördüğü en azılı düşmanları yanına çekmeyi başararak League of E.V.I.L. takımını kurdu. King Togwaggle, Madam Lazul, Dr. Boom ve Cadı Hagatha gibi birbirinden belalı isimlerden oluşan ekip, alçak planlarını gerçekleştirmek için harekete geçecek ve bel altı vurmayı seven Hearthstone oyuncularına birbirinden sinsi alternatifler sunacak.
 
“Hearthstone’da oyunu sevenlerin favorisi haline gelmiş bir dizi kötü adamımız var ve Rise of Shadows’un tamamen bu karakterler ekseninde döndüğünü görmek gerçekten heyecan verici,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini “Oyunseverlerin yeni eklenti paketimizle gelen şeytani kartları denemeleri için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde sürdürdü.

Hearthstone Rise of Shadows genişleme paketi geldi

 
Yalnız kartlarını League of E.V.I.L’den yana kullanacak oyuncuların tetikte olmalarında fayda var çünkü karşılarında her an Defenders of Dalaran olarak bilinen gizemli grubu bulabilir. Kendilerini tamamen kötülükle savaşmaya adamış olan bu grup, söylentiye göre Twinspells olarak adlandırılan büyülere sahip. Rivayete göre bu büyüler, yapıldıktan hemen sonra kendilerini kopyalıyorlar ve oyun esnasında ileriki bir turn’de yeniden kullanılabiliyorlar. 
 
9 Nisan’da Windows, Mac ve PC’lerin yanı sıra Windows, iOS, Android tabletler ve telefonlara gelecek olan Rise of Shadows kart paketlerini, Hearthstone’un Arena modunda kazanabileceğiniz gibi, oyun içi altın ya da gerçek parayla da satın alabileceksiniz. Bu paketlerin fiyatı oyundaki diğer paketlerle aynı olacak.
 
50 karttan oluşan ön satış paketi, random bir Legendary kart ve Jewel of Lazul kart sırtı içeriyor. 80 kartlık Mega Bundle’da ise random bir altın Legendary kart ve Jewel of Lazul kart sırtının yanında yeni bir Priest hero olan esrarlı Madam Lazul’a sahip olacaksınız.

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