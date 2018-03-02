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    Hearthstone oyun konsollarına mı geliyor?

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Blizzard'ın oyuncu kitlesi büyük oyunlarından birisi olan Hearthstone hakkında yeni planları ortaya çıktı. Popüler oyun, bu kez yoksa konsollara mı geliyor?

    Blizzard'ın sevilen kart oyunu Hearthstone, 2014 yılında ilk olarak PC'lere sunulmuş, ardından da iOS ve Android platformları için hazır hale getirilmişti. DualShockers  internet sitesinin, şirketin yapımcı ekibinden Yong Woo ve Ben Brode ile yaptığı röportajda, şu anda Hearthstone için Nintendo Switch, PlayStation 4 ya da Xbox One konsolları üzerine çalışılmadığı belirtildi.

    Hearthstone oyun konsollarına mı geliyor

    Bu kararında istikrarlı bir yol izleyen Blizzard'ın, neden bu kararı aldığına dair bir bilgi yok ve kullanıcılar, bu konu hakkında çıkan haberlere artık şaşırmıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde "Hearthstone, Nintendo Switch'e geliyor!" haberi, yapımın tasarımcısı Dean Ayala tarafından net bir dille yalanlanmıştı. 

    Etiketler: hearthstone , blizzard , oyun , konsol
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