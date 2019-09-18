Hearthstone Masters turnuvaları için önemli yenilik
Masters Qualifiers karşılaşmalarına katılan oyuncuların geribildirimlerini dikkate alan Hearthstone Espor ekibi, bugün itibarıyla Masters Qualifiers ve Masters Tour organizasyonlarına bir dizi yenilik getirileceğini açıkladı. Yapılan değişiklikler, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Masters Qualifiers ve Sıralamalar
Masters Tour Qualifiers, Conquest formatında 3 desteli, deste elemeli ve üç maç üzerinden olacak şekilde oynanacak.
Masters Qualifiers’ın maksimum oyuncu kapasitesini 512 oyuncuya yükseltiyoruz.
Turnuvaların süresini kısaltmak adına tüm Masters Qualifiers turnuvaları, tek elemeli turnuva formatında gerçekleşecek.
Bir oyuncunun Masters Tour daveti elde edebilmesi için eskiden en az 6 defa ilk 8’de yer alması gerekiyordu. Bundan böyle en az 5 kez ilk 8’de yer alırsa davetiye hakkı elde edebiliyor.
Sadece Masters Qualifiers’ın galibinin ilgili Masters Tour etkinliğine doğrudan davet kazanması sistemine geri dönüyoruz.
Masters Qualifiers ödülleri arasına daha fazla deste kazanma ekliyoruz.
Her ayın sonunda bölgelerinin sıralamalarında ilk 16’da yer alan ancak henüz davet edilmemiş oyuncular Masters Tour etkinliklerine doğrudan davet edilecek. Böylece eleme turu boyunca toplam 96 davetiye göndereceğiz.
Masters Tour
Masters Tour Bucharest etkinliğinden itibaren Masters Tour turnuvalarını Conquest formatında, beş maç üzerinden, 4 desteli ve deste elemeli olacak şekilde düzenleyeceğiz.
Masters Tour karşılaşmalarındaki İsviçre sistemine dayalı maç sayısını 12’den 9’a düşürüyoruz ve Masters Tour etkinliklerinin en iyi 8 oyuncusunu tek elemeli turnuva formatında karşılaştırıyoruz
Davetiye Sayılarındaki Yenilikler
Masters Tour’a katılımda oyun içi dereceli sisteminin katkısı artık daha fazla olduğu için sizlere detaylı bir dağılım sunmak istedik. Hedefimiz her etkinlik için 350 adet davet göndermek. Masters Tour etkinliklerine davetiye dağılımı şu şekilde:
Grandmaster’lara 48 davetiye
Oyun içi sıralamalar üzerinden 96 davetiye
Masters Tour Qualifiers turnuvaları üzerinden toplam 120 davetiye
Bir Masters Tour* turnuvasında 7-2 ya da daha iyi sonuç elde etmiş oyunculara toplam 32 davetiye
China Gold Series üzerinden 30 davetiye
Bir eleme turunda en az 5 kez ilk 8’de yer almış oyunculara toplam 12 davetiye
Üçüncü parti turnuva organizatörlerine etkinliklerinde kullanmaları için 12 davetiye
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle