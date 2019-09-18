Hearthstone Masters turnuvaları için önemli yenilik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHearthstone Masters turnuvaları için önemli yenilik
GeriTeknoloji Hearthstone Masters turnuvaları için önemli yenilik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
18.09.2019 - 02:42, Son Güncelleme:

Hearthstone Masters turnuvaları için önemli yenilik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hearthstone Masters turnuvaları için önemli yenilik

Masters Qualifiers karşılaşmalarına katılan oyuncuların geribildirimlerini dikkate alan Hearthstone Espor ekibi, bugün itibarıyla Masters Qualifiers ve Masters Tour organizasyonlarına bir dizi yenilik getirileceğini açıkladı. Yapılan değişiklikler, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Masters Qualifiers ve Sıralamalar

Masters Tour Qualifiers, Conquest formatında 3 desteli, deste elemeli ve üç maç üzerinden olacak şekilde oynanacak.

Masters Qualifiers’ın maksimum oyuncu kapasitesini 512 oyuncuya yükseltiyoruz.

Turnuvaların süresini kısaltmak adına tüm Masters Qualifiers turnuvaları, tek elemeli turnuva formatında gerçekleşecek.

Bir oyuncunun Masters Tour daveti elde edebilmesi için eskiden en az 6 defa ilk 8’de yer alması gerekiyordu. Bundan böyle en az 5 kez ilk 8’de yer alırsa davetiye hakkı elde edebiliyor.

Sadece Masters Qualifiers’ın galibinin ilgili Masters Tour etkinliğine doğrudan davet kazanması sistemine geri dönüyoruz.

Masters Qualifiers ödülleri arasına daha fazla deste kazanma ekliyoruz.

Her ayın sonunda bölgelerinin sıralamalarında ilk 16’da yer alan ancak henüz davet edilmemiş oyuncular Masters Tour etkinliklerine doğrudan davet edilecek. Böylece eleme turu boyunca toplam 96 davetiye göndereceğiz.

Masters Tour

Masters Tour Bucharest etkinliğinden itibaren Masters Tour turnuvalarını Conquest formatında, beş maç üzerinden, 4 desteli ve deste elemeli olacak şekilde düzenleyeceğiz.

Masters Tour karşılaşmalarındaki İsviçre sistemine dayalı maç sayısını 12’den 9’a düşürüyoruz ve Masters Tour etkinliklerinin en iyi 8 oyuncusunu tek elemeli turnuva formatında karşılaştırıyoruz

Davetiye Sayılarındaki Yenilikler

Masters Tour’a katılımda oyun içi dereceli sisteminin katkısı artık daha fazla olduğu için sizlere detaylı bir dağılım sunmak istedik. Hedefimiz her etkinlik için 350 adet davet göndermek. Masters Tour etkinliklerine davetiye dağılımı şu şekilde:

Grandmaster’lara 48 davetiye

Oyun içi sıralamalar üzerinden 96 davetiye

Masters Tour Qualifiers turnuvaları üzerinden toplam 120 davetiye

Bir Masters Tour* turnuvasında 7-2 ya da daha iyi sonuç elde etmiş oyunculara toplam 32 davetiye

China Gold Series üzerinden 30 davetiye

Bir eleme turunda en az 5 kez ilk 8’de yer almış oyunculara toplam 12 davetiye

Üçüncü parti turnuva organizatörlerine etkinliklerinde kullanmaları için 12 davetiye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle