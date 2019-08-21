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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Hearthstone Masters Tour Seoul şampiyonu belli oldu

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Hearthstone Masters Tour Seoul şampiyonu belli oldu

Kupanın sahibi, ülkesi Fransa’ya 88.739 dolarlık ödülün yanında şampiyonluk kupası ve Orange ile Fenomeno ile birlikte Avrupa Grandmaster’ı olma şansına sahip olarak döndü.

Hearthstone Masters Tour’un Seoul ayağında final maçları iki Fransız, Théo “Felkeine“ Dumont ve Martin “Zhym” Prêté, arasında oynandı. Her iki oyuncu da Highlander Mage destesiyle karşılaşmaya çıktı. 

İki oyuncu da maçı son derece hızlı bir tempoda sürdürdü ve hamlelerini henüz kartların animasyonları bile tamamlanmadan yaparak nefes nefese bir karşılaşmaya imza attı. Arka arkaya atılan Arcane Keysmith’ler ve SN1P-SN4P’ler sayesinde karşılaşmanın temposu bir saniye bile düşmedi. 

Duygularını “Hâlâ inanamıyorum,” şeklinde ifade eden Felkeine, “Üç gün önce maçlara 1-1’lik bir sonuçla başladım ama şimdi buradayım!” dedi. 

Kupanın sahibi, ülkesi Fransa’ya 88.739 dolarlık ödülün yanında şampiyonluk kupası ve Orange ile Fenomeno’nun yanında Avrupa Grandmaster’ı olma şansına sahip olarak döndü. 

Hearthstone’da heyecan 23 Ağustos Cuma günü Hearthstone Grandmasters’ın ikinci sezonunun başlamasıyla devam edecek. İkinci sezonda dünyanın en iyi 48 Hearthstone oyuncusu kendi bölgesinin şampiyonu olmak için yarışırken aynı zamanda da 2019 BlizzCon’da gerçekleşecek Global Finals’da yer almak için karşı karşıya gelecek. 

Maçlar her hafta Cuma ve Pazar günleri arasında oynanıyor. 12.00’dan itibaren Asya Pasifik maçlarını, 17.00’dan itibaren Avrupa maçlarını ve 21.00’dan itibaren de Amerika maçlarını izleyebilirsiniz. Tüm maçlar www.twitch.tv/playhearthstone adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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