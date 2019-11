Hearthstone için yeni genişleme paketi: Descent of Dragons

Rise of Shadows’la başlayan Ejderha Yılında oyuncular, baş kötü Rafaam liderliğinde bir araya gelen belalılar çetesi League of E.V.I.L.’la tanıştıktan sonra Saviors of Uldum’da kendilerine League of Explorers adı veren kâşiflerin yanında yer alarak dünyanın sonunu getirebilecek bir musibeti engellemeyi başardı. Descent of Dragons’daysa iyilik ve kötülüğün güçleri, ejderhaların sahnede olduğu müthiş bir finalde karşı karşıya geliyor.

League of E.V.I.L., Azeroth’un felaketini tüm ejderhaların atası olan Galakrond’u yeniden dirilterek getirmeyi planlıyor. Galakrond oyuna her biri kendine has bir Battlecry ve Kahraman Yeteneğine (Hero Power) sahip beş farklı Kahraman kartı formunda giriş yapıyor. Böylece kadim ejderha; Priest, Rogue, Shaman, Warlock, Warrior’dan oluşan E.V.I.L. saflarının oynanışına mükemmel bir uyum sağlıyor.

Yeni keyword Invoke’la gelen minyonlar ve büyüler, Galakrond’un kahraman yeteneğini aktive edebilme özelliği taşımakta. Birden çok Invoke, Galakrond’u toplamda iki tane olan ve her biri bir öncekinden daha güçlü formlarına evirilmesini sağlıyor. Ejderhanın en kudretli formu Galakrond, Azeroth’s End, oyuna dört misli daha güçlü bir Battlecry ve yıkıcı pençe saldırısıyla başlıyor. Descent of Dragons’ın çıkışıyla birlikte Hearthstone’a giriş yapan herkes, Galakrond Kahraman kartının beş varyasyonuna da ücretsiz sahip olabilecek.

Druid, Hunter, Mage ve Paladin’lere gelince; onlara da ya Galakrond’un kudreti karşısında çaresiz kalıp boyun eğmek ya da yepyeni yan görevlerle (Sidequests) açılan erken oyun hedeflerini tamamlayıp ödülleri toplamak ve yüce ejderhanın karşısına mümkün olduğunca hazırlıklı çıkmak düşüyor.

“Hearthstone’da tüm yıla yayılan hikâye örgüsü ya da eğlenceli oynanış dinamikleri gibi yeni fikirler denemeyi çok seviyoruz,” diye konuşan Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack sözlerine, “Descent of Dragons da tam olarak bu bakış açısını yansıtıyor. Oyuncularımızın bu eklenti paketiyle gelen oynanış mekanikleri ve kartlardan oldukça keyif almasını umuyoruz,” şeklinde devam ediyor.





Eklenti paketinin çıkış tarihine kadar iki farklı tekliften yararlanmanız mümkün. Bunların ilki 60 karttan oluşuyor ve Descent of Dragons’a özel altın bir Efsanevi kart ve Shattering kart sırtını içeriyor. Devasa 100 paketlik Mega Bundle ise 60’lık paketteki bonusların yanı sıra koleksiyonunuza oynanabilir yepyeni Savaşçı Kahraman Deathwing’i ekliyor. Her iki paketten de hesap başına sadece bir tane alınabildiğini hatırlatalım.

Hearthstone: Battlegrounds’a Girmeye Hazır Mısınız?

Bildiğiniz gibi Blizzard, BlizzCon 2019’da yepyeni bir Hearthstone deneyimi olan Hearthstone: Battlegrounds’u duyurdu. 24 özgün kahraman içeren ve 8 oyunculu otomatik bir savaş simülasyonu olan Hearthstone: Battlegrounds’da oyuncular minyonlarını savaş alanına stratejik olarak dizdikten sonra rakipleriyle savaşmalarını izliyorlar.

Bu ücretsiz oyun modu Hearthstone’u temel alsa da başlı başına ayrı bir deneyim olarak tasarlandı ve Hearthstone’da olduğu gibi kart koleksiyonları oluşturmaya ya da düzenlemeye dayanmıyor. Hearthstone: Battlegrounds’ı açık betaya girdiği 12 Kasım tarihinden itibaren herkes oynayabilecek. BlizzCon’a katılan oyuncular, BlizzCon Sanal Bilet (BlizzCon Virtual Ticket) sahipleri ya da herhangi bir Descent of Dragons ön satış tekliflerinden faydalananlar 5-11 Kasım arası oyun moduna erken erişim hakkı kazanabilir.

Descent of Dragons’ın çıkışıyla birlikte herkes Hearthstone: Battlegrounds’a ücretsiz erişim sağlayabilecek. Descent of Dragons genişleme paketi ve bundan sonra gelecek yeni genişleme paketlerinde kazanılan kart paketi sayısına göre Hearthstone: Battlegrounds’da ilave özellikler açabilme şansınız var*. Kart paketlerini ister ücretsiz ister oyun içi altın ya da gerçek parayla satın alın, fark etmiyor. Açtığınız toplam kart paketi sayısına göre Hearthstone: Battlegrounds’da farklı özellikleri açabiliyorsunuz. Örneğin Hearthstone’da 10 paket açtıysanız, Hearthstone: Battlegrounds’a beta testinden sonra gelmesi planlanan “detaylı istatistik görüntüleme” özelliğine ulaşabiliyorsunuz. 20 paket açanlar her maç başında iki yerine üç farklı Boss’tan birini seçme şansı elde ediyor. Hearthstone’da 30 kart paketi açanlarsa Hearthstone: Battlegrounds’daki görsel ifade sistemi aracılığıyla rakipleriyle eğlenceli bir şekilde iletişim kurabilecek.