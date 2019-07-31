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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.07.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Hearthstone Grandmasters ikinci sezonunda yeniliğe gidiyor

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Hearthstone Grandmasters ikinci sezonunda yeniliğe gidiyor

Hearthstone Espor ekibi bugün yaptıkları bir açıklamayla hem amatör hem de profesyonel oyuncuların yarışabildiği Hearthstone turnuvası Grandmasters’ın ikinci sezonunda bir dizi değişikliğe gidileceğini açıkladı.

İlk olarak Specialist formatı, yerini Shield Phase (deste koruma) aşamalı ve üç maç üstünden oynanan bir Conquest formatına bırakacak. 

Format Nasıl İşliyor?

Oyuncular her biri farklı bir sınıftan olmak üzere dörder deste getiriyor.
Karşılaşmanın ilk aşaması olan Shield Phase sırasında oyuncular birer destelerini koruma altına alıyor. Koruma altındaki desteler rakip tarafından oyun dışı bırakılamıyor.
Bundan sonra oyuncular, rakiplerinin koruma altındaki desteleri dışındaki destelerinden birini seçip oyun dışı bırakıyor.
Sonraki aşamada rakipler kalan üç desteden hangisiyle oyuna başlayacaklarını belirliyor ve ilk maça geçiliyor.
İlk maç bittikten sonra kazanan deste oyun dışı bırakılıyor ve oyuncular kalan desteleri arasından bir desteyi seçerek bir sonraki maça geçiyor.
İkinci maçtan sonra oyunculardan biri 2-0 öndeyse karşılaşma sona eriyor.
Şayet oyuncular 1-1 berabereyse ikinci oyunda kazanan deste oyundan çıkarılıyor ve oyuncular son destelerini seçerek final maçını oynuyor. Oyuncuların maçı kaybettikleri deste oyun dışı kalmadığından onu yeniden seçebiliyorlar.

Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

İkinci Sezon için hem çok özel hem de rekabeti daha da arttıracak bir takvim hazırlamak isteyen Hearthstone ekibi, her bölgenin iki kümesini de yeniden yapılandırma yoluna gidecek. Kümelerinde 1. Sezon sonunda birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci sırayı alan oyuncular, bulundukları kümeden çıkarak diğer kümeye geçiş yapacak. Buna ilaveten yaşam kalitesini arttırmak için aşağıdaki değişikliklere gidilecek:

Kümelerde ilk üç sırada olanların yanı sıra dördüncü sıraya yerleşen oyuncu da sezon sonu playoff maçlarında yer almaya hak kazanacak.
Hem Grandmsaters hem de Masters Tour etkinliklerinin yarı final maçları beş maç üstünden olacak.
Her üç bölgenin de deste bildirim sürelerine belli bir standart getirildi.
Maç takvimi her gün 16 maç olacak şekilde değişti (daha önce cuma 15, cumartesi 15, pazar 18 maç yapılıyordu).
Bu değişikliklerle ilgili daha fazla bilgiyi resmi Kurallar ve Şartlar sayfamızda bulabilirsiniz 

Masters Qualifiers ve Masters Tour Değişiklikleri

Mevcut değişim rüzgarları her ne kadar Grandmasters odaklı olsa da Hearthstone Espor ekibi, Masters Qualifiers maçlarına katılan tüm oyunculara dağıtılan bir anket aracılığıyla turnuva formatı, maç takvimi, etkinlik çeşitleri ve etkinlik sıklığı gibi farklı konularda katılımcıların geribildirimlerinden oluşan bir havuz oluşturdu. İkinci sezonun başlamasının ardından bu geribildirimlere dayanarak yapılacak geliştirmelere Masters Qualifiers maçları ve Masters Tour etkinliklerinde yer verileceği belirtiliyor. 

Hareketlilik Değişiklikleri

Oyuncular 1. Sezonun ardından Hearthstone Grandmasters kapsamında daha fazla hareketlilik görmek istediklerini belirtmişti. Hearthstone ekibi de hem oyuncular hem de organizasyonlar için Grandmasters turnuvasındaki küme düşme koşullarının daha keskin çizgilere sahip olmasından yana. Birinci sezonda küme düşme yoktu. İkinci sezondaysa en fazla 2 oyuncuyla sınırlı. Grandmasters 2020 turnuvası için sezon boyunca küme düşecek ya da yükselecek oyuncu sayısının artması göz önünde bulundurulacak.

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