Hearthstone Grandmasters 1. Sezon finalleri başlıyor
Hearthstone Grandmasters’ın birinci sezon finalleri bu hafta sonu oynanacak.
Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin birincileri, 2000 dolarlık para ödülünün yanı sıra Kasım ayındaki Blizzcon 2019 fuarı kapsamında gerçekleşecek Hearthstone Global Finals’da dünya şampiyonu olmak için yarışma hakkı kazanacak.
Grandmaster 1. Sezon Playoff Maç Grupları:
Hearthstone Grandmasters 1. Sezon, Grup A Maçları – 12 Temmuz Cuma
- Asya-Pasifik – 12 p.m.
Staz vs. DawN
- Avrupa – 7 p.m.
Bunnyhoppor vs. Seiko
- Amerika – ~10 p.m. (son Avrupa maçının hemen ardından)
PNC vs. Monsanto
Hearthstone Grandmasters 1. Sezon, Grup B Maçları – 13 Temmuz Cumartesi
- Asya-Pasifik – 12 p.m.
Surrender vs. Tyler
- Avrupa – 7 p.m.
Kolento vs. Orange
- Amerika – ~10 p.m. (son Avrupa maçının hemen ardından)
Eddie vs. Purple
Hearthstone Grandmasters 1. Sezon, Yarı Final & Final Maçları – 14 Temmuz Pazar
- Asya-Pasifik – 12 p.m.
Yarı final & Final
- Avrupa – 7 p.m.
Yarı final & Final
- Amerika – ~10 p.m. (son Avrupa maçının hemen ardından)
Yarı final & Final
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