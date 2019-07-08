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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Hearthstone global finallerine geri sayım başladı

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Hearthstone global finallerine geri sayım başladı

BlizzCon’da gerçekleşecek karşılaşmalarda dünyanın en iyi Hearthstone oyuncuları 500.000 dolarlık ödül havuzu için yarışacak.

Her yıl gerçekleşen Hearthstone Global Finals için bu yıl da gözler Blizzcon’a çevriliyor. Dünyanın en iyi Hearthstone oyuncusu olmak için yarışacak sekiz kişi, büyük kupayı kaldırmaya ve toplamda 500.000 dolar değerindeki ödül havuzundan pay kapmaya çalışacaklar.

Halihazırda 1. sezonu devam etmekte olan Grandmasters Tour kapsamında, birinci sezon playoff maçları sonunda her bölgeden bir Grandmaster olmak üzere toplamda 3 Grandmaster, büyük finalde yarışmaya hak kazanacaklar. Benzer şekilde 2. Sezon sonunda da 3 bölgenin en iyisi 3 Grandmaster finallere yükselecek. Kalan 2 oyuncu ise 20 Temmuz – 6 ekim arasında oynanacak China’s Gold Open Series playoff maçları sonunda belirlenecek. 

Hearthstone global finallerine geri sayım başladı

Global Finals’da yer almaya hak kazanacak 3 yarışmacının belirleneceği Grandmasters 1. sezon playoff maçları, bu hafta sonu gerçekleşiyor. 12 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile öğlen saat 12:00’de başlayacak playoff maçlarını Twitch.TV/PlayHearthstone üzerinden seyredebilirsiniz.

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