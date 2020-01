Hearthstone: Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayında

Kâşifler Birliği ve League of E.V.I.L. Wyrmrest’te çarpışmaya tutuştu. İki taraflı bu maceranın gelecek bölümünde her iki tarafın hikâyesini de oynamayı ihmal etmeyin. Ayrıca Galakrond’un Uyanışı’nın her bölümünde koleksiyonuna ekleyebileceğiniz kartlar kazanacağınızı da unutmayın.

Hem League of E.V.I.L. hem de Kâşifler Birliği taraflarının hikâyelerini içeren yeni Galakrond'un Uyanışı bölümlerinin yayın tarihleriyse şöyle:

3. Bölüm – 4 Şubat

4. Bölüm – 11 Şubat