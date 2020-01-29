Hearthstone: Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayında
Blizzard'ın popüler oyunlarından Hearthstone bünyesinde Ejderha Yılı'ının son tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayınlandı.
Kâşifler Birliği ve League of E.V.I.L. Wyrmrest’te çarpışmaya tutuştu. İki taraflı bu maceranın gelecek bölümünde her iki tarafın hikâyesini de oynamayı ihmal etmeyin. Ayrıca Galakrond’un Uyanışı’nın her bölümünde koleksiyonuna ekleyebileceğiniz kartlar kazanacağınızı da unutmayın.
Hem League of E.V.I.L. hem de Kâşifler Birliği taraflarının hikâyelerini içeren yeni Galakrond'un Uyanışı bölümlerinin yayın tarihleriyse şöyle:
3. Bölüm – 4 Şubat
4. Bölüm – 11 Şubat
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle