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Teknoloji
Haber Giriş: 29.01.2020 - 07:27,Son Güncelleme:/

Hearthstone: Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayında

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Hearthstone: Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayında

Blizzard'ın popüler oyunlarından Hearthstone bünyesinde Ejderha Yılı'ının son tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayınlandı.

Kâşifler Birliği ve League of E.V.I.L. Wyrmrest’te çarpışmaya tutuştu. İki taraflı bu maceranın gelecek bölümünde her iki tarafın hikâyesini de oynamayı ihmal etmeyin. Ayrıca Galakrond’un Uyanışı’nın her bölümünde koleksiyonuna ekleyebileceğiniz kartlar kazanacağınızı da unutmayın. 

Hem League of E.V.I.L. hem de Kâşifler Birliği taraflarının hikâyelerini içeren yeni Galakrond'un Uyanışı bölümlerinin yayın tarihleriyse şöyle:

3. Bölüm – 4 Şubat

4. Bölüm – 11 Şubat

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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