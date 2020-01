Hearthstone: Galakrond’s Awakening ile tek kişilik macera başlıyor

Blizzard Entertainment’ın dünyaca ünlü oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone’un yeni genişleme paketi Descent of Dragons‘da Azeroth’un en yürekli kahramanlarıyla en çılgın düşmanları arasında geçecek nihai savaşın temelleri atılmıştı. Oyuncular 21 Ocak itibarıyla Ejderha Yılı’nın sonunu getirecek, heyecanla beklenen Tek Kişilik Macera Galakrond’un Uyanışı (Galakrond’s Awakening) ile “uçuşa geçmeye” hazırlanıyor. Hikâye toplamda iki farklı maceradan oluşmakta. Bu maceraların ilkinde Hearthstone severler tüm yıl boyunca kahramanlarımızın başına türlü türlü belalar açmış kötüler çetesi League of E.V.I.L.’ın saflarında yer alacak ve Arch Villain Rafaam’ın ejderhaların atası kadim Galakrond’u yeniden diriltme planlarını hayata geçirmeye çalışacak. İkinci öyküdeyse Kâşifler Birliği (League of Explorers) tarafında yer alacak ve düşmanlarını alt ederek dünyalarını korkunç bir yıkımdan kurtarmaya çalışacaklar.



Galakrond’un Uyanışı geçtiğimiz yıl boyunca süren Ejderha Yılı hikâye örgüsünün de sonuna işaret etmekte. Galakrond’un Uyanışı aynı zamanda oyunun orijinal Tek Kişilik Macera formatına bir dönüş niteliği taşıyor. Oyuncular önceden oluşturulmuş kart desteleriyle bir dizi özgün boss’a kafa tutacak ve onları yenerek toplam 35 adet yeni kartı destelerine eklemeye çalışacak. Kazanılan bu kartlar Standart veya Wild destelerine eklenebiliyor ve oyunun metasını değiştirebilecek yeni ve eğlenceli seçenekler vadediyor. Hikâye modunu League of E.V.I.L. ve Kaşifler Birliği’yle tamamladıktan sonra açılan Kahramanlık Modu’ndaysa (Heroic Mode) savaşların daha zorlu versiyonlarının üstesinden kendi Koleksiyonlarınızda yer alan kartlardan oluşturduğunuz destelerle gelmeye çalışacaksınız.

“Metayı ciddi anlamda değiştiren bir dizi genişleme paketi, sürekli eklenen yeni özellikler ve güncellemelere oyunun köklü bir şekilde evrim geçirmesine neden olan Ejderha Yılı, Hearthstone için son derece dinamik ve heyecanlı bir yıl oldu,” şeklinde konuşan Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerine, “Galakrond’un Uyanışı yıl boyunca anlattığımız hikâyeye yaraşacak, epik bir son içeriyor ve bunu oyuncularımızla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde devam etti.



Galakrond’un Uyanışı 21 Ocak’tan itibaren her hafta yayınlanacak toplam dört bölümden oluşuyor ve her bölümde hem League of E.V.I.L. hem de Kâşifler Birliği’nin saflarını içeren iki macera bulunuyor. Tüm bölümler gerçek para ya da oyun içi altınla satın alınabiliyor.İlk bölüm olan Donuk Sahil Muharebesi (Battle of the Frozen Coast) 21 Ocak’ta sizlerle olacak ve League of E.V.I.L.’ın tarafında yer aldığımız bu bölüm tamamen ücretsiz oynanabilecek. Bölümü başarıyla bitirenler 4 kart elde edecekler. Kısa bir süreliğine Tek Kişilik Macera’yı ön siparişle alanlar maceranın tüm bölümlerine sahip olmanın yanında bir adet Altın Klasik Kart Paketi elde edecek.