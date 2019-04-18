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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Hearthstone Dünya Şampiyonası'nı seyredene ödül

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Hearthstone Dünya Şampiyonası'nı seyredene ödül

25 Nisan'da başlayacak olan Dünya Şampiyonasını Twitch üzerinden seyredenler bedava Hearthstone kart paketleri kazanma fırsatı yakalayacak.

HCT (Hearthstone Championship Tour) 2019 Dünya Şampiyonası, 25 Nisan'da Amerika, Asya Pasifik, Çin ve Avrupa'nın en iyi 16 Hearthstone oyuncusuyla Taipei'de başlıyor! Şampiyonluk turnuvasında yer alan yarışmacılar Hearthstone 2019 Dünya Şampiyonu olmak ve 1.000.000 dolar değerindeki toplam ödül havuzundan pay alabilmek için kıyasıya mücadele edecekler.

Şampiyonunu Seç (Choose Your Champion) etkinliği 2019 Dünya Şampiyonası'nda da oyuncularla olacak. Yapacağınız şey ise basit. Şampiyonadaki 16 yarışmacı arasından favorinizi belirleyin ve onlar maç kazandıkça bedava Hearthstone kart paketleri kazanabiliyorsunuz.

Bu adresi ziyaret edip yarışmadaki favorinizi belirleyerek bile 1 adet bedava Rastakhan's Rumble paketi kazanacaksınız. Seçtiğiniz yarışmacı her maç kazandığında yeni bir bedava kart paketi Hearthstone hesabınıza eklenecek. Kazandığınız hediye paketlerinin şampiyona bittikten 1 hafta sonra hesabınıza geleceğini hatırlatalım. Son olarak, bu fırsattan yararlanabilmek için 24 Nisan 18:30 PDT'ye (Türkiye saatiyle 25 Nisan sabah 04:30) kadar favori yarışmacınızı yukarıda verdiğimiz linkten belirlemeniz gerekiyor.

Bedava kart paketi kazanma fırsatları bununla bitmiyor! HCT 2019 Dünya Şampiyonası'nı Twitch üzerinden seyredenler de kart paketleri kazanma şansı elde edecekler. Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Twitch üzerinden en az 4 saat boyunca yayını izleyenler, 1 adet Rise of Shadows kart paketi kazanacaklar. Ayrıca her saat seyirciler arasından gelişigüzel seçilecek 1500 şanslı kişi 1 adet bedava Klasik (Classic) kart paketi kazanacak.

Twitch paketlerini kazanabileceğiniz tarih ve saatler şöyle:

25 Nisan, 05:00-13:00
26 Nisan, 05:00-13:00
27 Nisan, 05:00-13:00
28 Nisan, 05:00-13:00

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