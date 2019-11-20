Hearthstone: Battlegrounds’a yeni güncelleme
Hearthstone: Battlegrounds'a yeni kahramanlarla birlikte güncelleme geliyor.
Hearthstone: Battlegrounds’a savaş meydanında işleri biraz daha kızıştıracak ve yeni kahramanları da beraberinde getirecek yepyeni bir güncelleme geliyor.
YENİ KAHRAMANLAR GELİYOR
Savaş meydanına adım atacak yeni kahramanlar Sindragosa, Elise Starseeker, Brann Bronzebeard ve Sir Finley Mrrgglton. Her biri kendine özgü yeni kahraman yeteneğiyle gelecek.
- Sindragosa – Stay Frosty: Tur sonunda donmuş (frozen) minyonlar +1/+1 alıyor.
- Elise Starseeker – Lead Explorer: Bob’s Tavern’i yükselttiğiniz zaman bir Recruitment Map elde ediyorsunuz.
- Brann Bronzebeard – Battle Brand: Savaş narası (battelcry) özelliği olan bir minyon oynadığınızda takımınızdaki rastgele bir minyon +1/+1 alıyor.
- Sir Finley Mrrgglton – Power Up!: Takımınızdaki rastgele bir minyon +1/+1 alıyor. Minyonu sattıktan sonra bu özelliği yineleyebiliyorsunuz.
ŞİMDİLİK GÜLE GÜLE!
Yeni kahramanlara yer açmak için King Mukla, Giantfin, Millificent Manastorm ve Lich Baz’hial şimdilik Hearthstone Battlegrounds’a veda ediyor. Elbette bu kahramanlar önümüzdeki güncellemelerde yeniden gelebilir.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNCELLEMELER
Aralık ayının ilk haftalarından itibaren yeni Battlegrounds güncellemeleri yolda! Hem minyon hem de Kahraman dengeleme güncellemeleri, yeni kahramanlar, iki yeni minyon ve Stats özelliğinin ilk versiyonu oyuna eklenecek.
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