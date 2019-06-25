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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Hearthstone 14.6 güncellemesi ile yeni kartları getiriyor

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Hearthstone 14.6 güncellemesi ile yeni kartları getiriyor

Hearthstone için çıkarılacak yeni güncelleme ile birlikte oynadığınız sınıfın hakkını daha fazla verebileceksiniz. Nasıl mı?

Hearthstone sınırlarını genişlettikçe ve yeni oyuncular tavernaya giriş yaptıkça geliştirici ekip de eski kart ve oyun mekaniklerinin üzerinden bir kez daha geçerek, oyuna getirilen yeniliklerin sağlam temeller üzerine oturduğundan emin olmak için çalışıyor. Bugün yayınlanan blog yazısında geliştiriciler, mevcut sınıfların temellerini oluşturan düşünce yapısını anlayabilmemiz ve önümüzdeki günlerde hem sınıflara hem de bazı kartlara getirilecek değişiklikleri daha iyi kavrayabilmemiz adına detaylı bilgiler veriyor. 

SINIFLARI SINIFLANDIRMAK

Geliştiriciler bir Hearthstone sınıfının genel kimliğini ve ana hatlarını oluştururken 3 önemli noktaya dikkat ettiklerini belirtiyorlar; sınıfın özüne ve temellerine bağlılık, sınıfın diğerleri karşısında üstün olduğu noktalar ve başka sınıflar karşısında zayıf olduğu noktalar. Sınıflar akabinde şu üç kategori altında değerlendiriliyorlar:

Avantajlar – Bunlar bir en iyi olduğu noktaları belirliyor
Sınırlar – Bunlar sınıfın sınırlı sayıda sahip olduğu özellikler ve gerek güç seviyesi gerek kart sayısı olarak oldukça düşükler
Dezavantajlar – Bunlar bir sınıfın ya sahip olmadığı ya da sahip olmakta oldukça zorlandığı özellikler

SINIFIN ÖZ KİMLİĞİNE BAĞLI KALMAK

Her sınıfın oyuna katkıları iyice değerlendirildikten sonra genelde bazı kartların sınıfların öz kimlikleriyle artık bağdaşmadığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde gelecek güncellemeyle birlikte Mind Blast ve Vanish kartları artık Hall of Fame’e taşınıyorlar. Yerlerine ise sınıfların özleriyle daha çok örtüşen iki yeni Temel (Basic) kart geliyor:

Radiance (Işıma) – Priest sınıfı için gelen Radiance, düşük manalı bir kart olup diğer kartlarla sinerji yaratmak ya da sınıfın iyileştirici hamlelerine sağlam temeller oluşturmak için birebir
Plaguebringer (Vebagetiren) – Rogue sınıfının yeni kartı Plaguebringer ise oyunculara minion’ları ortadan kaldırmak için farklı bir yöntem sunarken bir yandan da sınıfın Zehirlerin Efendisi olmak konusundaki duruşuna sadık kalıyor.

YENİ EKLENEN KLASİK KARTLAR

Bir sonraki büyük güncellemeyle Klasik kart paketlerinden ya da Arcane Dust kullanılarak elde edebileceğiniz yeni kartlar şunlar:

Siegebreaker
Gift of the Wild
Righteousness
Brightwing
High Inquisitor Whitemane
Barrens Stablehand
SI:7 Infiltrator
Arcane Devourer

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