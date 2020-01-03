HDR nedir ve ne işe yarar?

Açılımı High Dynamic Range yani Yüksek Dinamik Aralık olan HDR, bir görüntünün en parlak ve en karanlık noktalarını olduğundan daha parlak veya karanlık gösteren bir özellik. Bir fotoğraf çekmek yerine aynı fotoğrafı 3 farklı pozlama ile çekerek aydınlık yerlerin tekrar kullanılmasını sağlar. Bir fotoğraf veya video çekerken, kareye güçlü bir ışık vuruyorsa HDR özelliği görüntüyü düzelterek çekim kalitesini arttırır. Renk ve kontrast aralığını düzenleyen HDR fotoğraf ve uygulamalarda kullanılır. Yani, çektiğiniz fotoğraf veya videolardaki ışıklı ve karanlık kısımları tekrardan düzenleyerek doğal görüntüler çıkartır.

Her fotoğrafta uygulanamayan HDR, özellikle kapalı veya bulutlu havalarda ya da iç mekan fotoğraf çekimlerinde en iyi sonucu verir. HDR moduyla çekilen videolarda ise görüntü daha canlı renklere sahip olur ve içerik daha gerçekçi görünür. Ayrıca, HDR özelliğinin kullanıldığı cihazlarda görüntüde bir sorun yaşanmaz. Fakat, bu işlem telefonla yapılırsa telefonu biraz yavaşlatabilir. HDR modu telefon ve fotoğraf makinelerinin yanı sıra televizyonlarda da bulunur.